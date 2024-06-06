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Раскрыто, что будет выпускать бывший завод Mercedes в Подмосковье
Раскрыто, что будет выпускать бывший завод Mercedes в Подмосковье - 06.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, что будет выпускать бывший завод Mercedes в Подмосковье
Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, который в апреле 2023 года перешел российской группе "Автодом", начнет выпуск машин под собственным брендом,... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:40+0300
2024-06-06T11:40+0300
2024-06-06T11:40+0300
mercedes
mercedes-benz
авто
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, который в апреле 2023 года перешел российской группе "Автодом", начнет выпуск машин под собственным брендом, рассказали РБК два собеседника, вовлечённых в проект.Название бренда - Maxeed. Планируемый объем производства - 120 тысяч автомобилей в год.Компания уверена в запуске минимум одного бренда, а в перспективе готова вывести на рынок восемь моделей. "Автодом" хочет взять на себя обязательства по локализации части компонентов своих автомобилей в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом.
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Раскрыто, что будет выпускать бывший завод Mercedes в Подмосковье
РБК: бывший завод Mercedes в Подмосковье будет выпускать Maxeed