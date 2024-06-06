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Нефть продолжает дорожать

Нефть продолжает дорожать - 06.06.2024, ПРАЙМ

Нефть продолжает дорожать

Мировые цены на нефть продолжают удерживать свои позиции после снижения начала недели и несколько растут - даже после объявления компанией Saudi Aramco о... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T08:00+0300

2024-06-06T08:00+0300

2024-06-06T08:00+0300

экономика

нефть

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают удерживать свои позиции после снижения начала недели и несколько растут - даже после объявления компанией Saudi Aramco о снижении отпускных цен, а также после данных о росте запасов этого сырья в США, свидетельствует данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.30 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,45%, до 78,78 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,62%, до 74,54 доллара. Днем ранее нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть на июль для покупателей из Азии - впервые с февраля. Стоимость марки Arab Light понижена на 0,5 доллара, теперь она на 2,4 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Кроме того, также накануне была опубликована статистика коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 мая. Они увеличились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,3%, - до 455,9 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом также увеличились - на 2,1 миллиона баррелей (0,9%), до 230,9 миллиона баррелей, в то время как ожидался рост на 1,95 миллиона баррелей. "Рынок демонстрирует устойчивость, несмотря на увеличение запасов в США", - отметил агентству Блумберг аналитик Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). "Трейдеры нашли технические причины для покупок", - добавил эксперт.

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нефть, цены