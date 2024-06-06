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Саудовская Аравия заявила о планах увеличить производство нефти - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Саудовская Аравия заявила о планах увеличить производство нефти
Саудовская Аравия заявила о планах увеличить производство нефти - 06.06.2024, ПРАЙМ
Саудовская Аравия заявила о планах увеличить производство нефти
Саудовская Аравии планирует увеличить производство нефти в 2026-2027 годах, а в 2028 году вернется к 12,3 миллиона баррелей в сутки, сообщил министр энергетики... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:44+0300
2024-06-06T10:05+0300
саудовская аравия
энергетика
нефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Саудовская Аравии планирует увеличить производство нефти в 2026-2027 годах, а в 2028 году вернется к 12,3 миллиона баррелей в сутки, сообщил министр энергетики этой страны принц Абдель Азиз бен Салман."У нас есть планы увеличить это производство. Такое увеличение состоится в 2026 году, потом в 2027 году будет постепенное увеличение. А потом снова вернемся к цифре в районе 12,3 миллиона. И это произойдет в 2028 году", - сказал принц Абдель Азиз бен Салман на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он добавил, что Эр-Рияд также планирует нарастить и экспорт нефти.ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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саудовская аравия, нефть, пмэф-2024
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Энергетика, Нефть, ПМЭФ-2024
09:44 06.06.2024 (обновлено: 10:05 06.06.2024)
 
Саудовская Аравия заявила о планах увеличить производство нефти

Минэнерго Саудовской Аравии: страна будет наращивать мощности по добыче нефти

© Фото : Unsplash/Mishaal Zahed Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© Фото : Unsplash/Mishaal Zahed
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Саудовская Аравии планирует увеличить производство нефти в 2026-2027 годах, а в 2028 году вернется к 12,3 миллиона баррелей в сутки, сообщил министр энергетики этой страны принц Абдель Азиз бен Салман.
"У нас есть планы увеличить это производство. Такое увеличение состоится в 2026 году, потом в 2027 году будет постепенное увеличение. А потом снова вернемся к цифре в районе 12,3 миллиона. И это произойдет в 2028 году", - сказал принц Абдель Азиз бен Салман на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он добавил, что Эр-Рияд также планирует нарастить и экспорт нефти.
ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ЭнергетикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯНефтьПМЭФ-2024
 
 
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