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Новак: Россия начнет восстанавливать добычу нефти с 1 октября - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Новак: Россия начнет восстанавливать добычу нефти с 1 октября
Новак: Россия начнет восстанавливать добычу нефти с 1 октября - 06.06.2024, ПРАЙМ
Новак: Россия начнет восстанавливать добычу нефти с 1 октября
Россия с 1 октября и в течение года постепенно начнёт восстанавливать добычу нефти в рамках добровольных сокращений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:02+0300
2024-06-06T11:19+0300
нефть
александр новак
энергетика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия с 1 октября и в течение года постепенно начнёт восстанавливать добычу нефти в рамках добровольных сокращений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ."Россия с 1 октября и в течение года постепенно начнёт и восстанавливать добычу в рамках добровольных сокращений", – сказал он.Добыча нефти в России в 2024 году составит 505-515 миллионов тонн, ближе к 515 миллионам тонн, добавил Новак.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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нефть, александр новак, россия, пмэф-2024
Нефть, Александр Новак, Энергетика, РОССИЯ, ПМЭФ-2024
11:02 06.06.2024 (обновлено: 11:19 06.06.2024)
 
Новак: Россия начнет восстанавливать добычу нефти с 1 октября

Новак: РФ с 1 октября начнёт восстановление добычи нефти в рамках добровольных сокращений

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия с 1 октября и в течение года постепенно начнёт восстанавливать добычу нефти в рамках добровольных сокращений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ.
"Россия с 1 октября и в течение года постепенно начнёт и восстанавливать добычу в рамках добровольных сокращений", – сказал он.
Добыча нефти в России в 2024 году составит 505-515 миллионов тонн, ближе к 515 миллионам тонн, добавил Новак.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ЭнергетикаНефтьАлександр НовакРОССИЯПМЭФ-2024
 
 
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