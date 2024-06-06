https://1prime.ru/20240606/neft-848897251.html

Новак: Россия начнет восстанавливать добычу нефти с 1 октября

Новак: Россия начнет восстанавливать добычу нефти с 1 октября - 06.06.2024, ПРАЙМ

Новак: Россия начнет восстанавливать добычу нефти с 1 октября

Россия с 1 октября и в течение года постепенно начнёт восстанавливать добычу нефти в рамках добровольных сокращений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:02+0300

2024-06-06T11:02+0300

2024-06-06T11:19+0300

нефть

александр новак

энергетика

россия

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/55/834885545_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_1ebc32c562646ed6cdfa170336c18330.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия с 1 октября и в течение года постепенно начнёт восстанавливать добычу нефти в рамках добровольных сокращений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ."Россия с 1 октября и в течение года постепенно начнёт и восстанавливать добычу в рамках добровольных сокращений", – сказал он.Добыча нефти в России в 2024 году составит 505-515 миллионов тонн, ближе к 515 миллионам тонн, добавил Новак.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, александр новак, россия, пмэф-2024