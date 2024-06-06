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Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть

Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть - 06.06.2024, ПРАЙМ

Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть

Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,5-2 миллиона баррелей в сутки, в 2025 году - на 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:02+0300

2024-06-06T17:02+0300

2024-06-06T17:07+0300

энергетика

россия

нефть

новак

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,5-2 миллиона баррелей в сутки, в 2025 году - на 1,5 миллиона баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."По этому году сегодня на панельной сессии звучали разные цифры, все сходятся, что это примерно 1,5-2 миллиона баррелей в сутки плюсом дополнительно рост спроса. И оценки на следующий год где-то 1,5 миллиона баррелей в сутки", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, нефть, новак