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Новак назвал ожидаемый уровень мировых цен на нефть во II полугодии - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Новак назвал ожидаемый уровень мировых цен на нефть во II полугодии
Новак назвал ожидаемый уровень мировых цен на нефть во II полугодии - 06.06.2024, ПРАЙМ
Новак назвал ожидаемый уровень мировых цен на нефть во II полугодии
Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что мировая цена на нефть во втором полугодии 2024 года будет в пределах 80-85 долларов за баррель. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:05+0300
2024-06-06T17:54+0300
энергетика
россия
нефть
цены
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что мировая цена на нефть во втором полугодии 2024 года будет в пределах 80-85 долларов за баррель."Я думаю, что как раз будет в пределах 80-85 долларов за баррель", - ответил он в кулуарах ПМЭФ на вопрос журналистов о прогнозе цены на нефть во втором полугодии.Новак отметил, что средняя цена за первые четыре месяца года была в среднем 84 доллара за баррель. При этом после встречи ОПЕК+ котировки несколько снизились."Сегодня на панельной сессии говорили о том, что много спекулятивных факторов, которые многие желают не так транслировать и не так интерпретировать договоренности. Но в целом я считаю, что решение принято сбалансированное, правильное. И как вы видите, в последние два дня цены обратно подскочили. И плюс-минус сегодня, мне кажется, ничего сверхъестественного не происходит с ценами", - добавил вице-премьер.Восемь стран ОПЕК +, среди которых Россия и Саудовская Аравия, по итогам заседаний организации в воскресенье продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно "сводить на нет" с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Также сохраняются и установленные на этот год квоты для всех участников.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, нефть, цены, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, цены, Александр Новак
17:05 06.06.2024 (обновлено: 17:54 06.06.2024)
 
Новак назвал ожидаемый уровень мировых цен на нефть во II полугодии

Новак: мировая цена на нефть во II полугодии будет в пределах $80-85 за барель

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что мировая цена на нефть во втором полугодии 2024 года будет в пределах 80-85 долларов за баррель.
"Я думаю, что как раз будет в пределах 80-85 долларов за баррель", - ответил он в кулуарах ПМЭФ на вопрос журналистов о прогнозе цены на нефть во втором полугодии.
Новак отметил, что средняя цена за первые четыре месяца года была в среднем 84 доллара за баррель. При этом после встречи ОПЕК+ котировки несколько снизились.
"Сегодня на панельной сессии говорили о том, что много спекулятивных факторов, которые многие желают не так транслировать и не так интерпретировать договоренности. Но в целом я считаю, что решение принято сбалансированное, правильное. И как вы видите, в последние два дня цены обратно подскочили. И плюс-минус сегодня, мне кажется, ничего сверхъестественного не происходит с ценами", - добавил вице-премьер.
Восемь стран ОПЕК +, среди которых Россия и Саудовская Аравия, по итогам заседаний организации в воскресенье продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно "сводить на нет" с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Также сохраняются и установленные на этот год квоты для всех участников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьценыАлександр Новак
 
 
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