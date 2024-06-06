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Последнее решение ОПЕК+ носит правильный вектор, заявил Новак

Последнее решение ОПЕК+ носит правильный вектор, заявил Новак - 06.06.2024, ПРАЙМ

Последнее решение ОПЕК+ носит правильный вектор, заявил Новак

Последнее решение ОПЕК+ носит правильный вектор, который позволяет создать определенность энергорынкам, заявил вице-премьер Александр Новак на сессии ПМЭФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:29+0300

2024-06-06T09:29+0300

2024-06-06T09:46+0300

александр новак

энергетика

опек

нефть

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Последнее решение ОПЕК+ носит правильный вектор, который позволяет создать определенность энергорынкам, заявил вице-премьер Александр Новак на сессии ПМЭФ."Сегодня определены основные направления взаимодействия до конца 2025 года... Решения были приняты. Они, на наш взгляд, носят абсолютно правильный вектор, который позволяет показывать определенную перспективу, создавать определенность энергетическим рынкам. Мы понимаем, как мы будем действовать в третьем квартале, мы понимаем, какие будут действия производителей до конца 2025 года", - сказал он, комментируя итоги воскресного заседания ОПЕК+.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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александр новак, опек, нефть, пмэф-2024