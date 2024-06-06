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Россия реализует нефть по рыночным ценам, заявил Новак
Россия реализует нефть по рыночным ценам, заявил Новак - 06.06.2024, ПРАЙМ
Россия реализует нефть по рыночным ценам, заявил Новак
Россия реализует нефть и нефтепродукты по рыночным ценам с учетом дисконтов, достаточно снизившихся на сегодняшний день, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:10+0300
2024-06-06T11:10+0300
2024-06-06T11:20+0300
нефть
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Россия реализует нефть и нефтепродукты по рыночным ценам с учетом дисконтов, достаточно снизившихся на сегодняшний день, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ."Указ президента о том, чтобы не использовать в контрактах на поставку нефти и нефтепродуктов ограничения цен, полностью исполняется нашими компаниями, поэтому мы реализуем свою продукцию в соответствии с рыночными ценами с учетом рыночных дисконтов, которые на сегодняшний день достаточно снизились уже", - сказал Новак журналистам.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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нефть, александр новак
Россия реализует нефть по рыночным ценам, заявил Новак
Новак: РФ реализует нефть по рыночным ценам с учетом снизившихся дисконтов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Россия реализует нефть и нефтепродукты по рыночным ценам с учетом дисконтов, достаточно снизившихся на сегодняшний день, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ.
"Указ президента о том, чтобы не использовать в контрактах на поставку нефти и нефтепродуктов ограничения цен, полностью исполняется нашими компаниями, поэтому мы реализуем свою продукцию в соответствии с рыночными ценами с учетом рыночных дисконтов, которые на сегодняшний день достаточно снизились уже", - сказал Новак журналистам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.