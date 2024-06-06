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Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть

Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть - 06.06.2024, ПРАЙМ

Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть

Мировой спрос на нефть в перспективе до 2030 года может вырасти до 110-115 миллионов баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на ПМЭФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:11+0300

2024-06-06T10:11+0300

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энергетика

нефть

рост

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть в перспективе до 2030 года может вырасти до 110-115 миллионов баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на ПМЭФ."В перспективе, мы понимаем, что даже на период до 2030 года… сегодняшние 102 (миллиона баррелей в сутки - ред.) могут превратиться в 110-115 миллионов баррелей в сутки. Потому что развивается нефтегазохимия, увеличивается количество перелетов", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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нефть, рост