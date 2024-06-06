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Генсек ОПЕК заявил о демонизации нефтяной отрасли
Генсек ОПЕК заявил о демонизации нефтяной отрасли - 06.06.2024, ПРАЙМ
Генсек ОПЕК заявил о демонизации нефтяной отрасли
В мире необходимы все источники энергии, здесь не должно быть дискриминации, пока же заметна демонизация нефтяной отрасли, заявил генеральный секретарь... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:01+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. В мире необходимы все источники энергии, здесь не должно быть дискриминации, пока же заметна демонизация нефтяной отрасли, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс на сессии ПМЭФ."Нам необходимы все источники энергии. И дискриминация в данном отношении неприемлема. На этом мы должны сконцентрироваться. Да, мы должны снижать вредные выбросы, и... какие-либо идеологические аспекты зачастую ведут к дискриминации, даже не иногда, а фактические зачастую и всегда мы видим демонизацию, сильнейшую дискриминацию нефтяной отрасли. Мы видим подтасовку фактов", - сказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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опек, нефть, мир, пмэф-2024
ОПЕК, Энергетика, Нефть, МИР, ПМЭФ-2024
Генсек ОПЕК заявил о демонизации нефтяной отрасли
Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс: организация видит демонизацию нефтяной отрасли
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. В мире необходимы все источники энергии, здесь не должно быть дискриминации, пока же заметна демонизация нефтяной отрасли, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс на сессии ПМЭФ.
"Нам необходимы все источники энергии. И дискриминация в данном отношении неприемлема. На этом мы должны сконцентрироваться. Да, мы должны снижать вредные выбросы, и... какие-либо идеологические аспекты зачастую ведут к дискриминации, даже не иногда, а фактические зачастую и всегда мы видим демонизацию, сильнейшую дискриминацию нефтяной отрасли. Мы видим подтасовку фактов", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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