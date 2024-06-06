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Генсек ОПЕК раскрыл, как альянс определяет объем добычи

Генсек ОПЕК раскрыл, как альянс определяет объем добычи - 06.06.2024, ПРАЙМ

Генсек ОПЕК раскрыл, как альянс определяет объем добычи

Общественность всегда недовольна словами и действиями со стороны ОПЕК+, а между тем альянс, определяя свои ограничения уровня добычи нефти, руководствуется... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:48+0300

2024-06-06T10:48+0300

2024-06-06T10:48+0300

энергетика

нефть

опек

добыча нефти

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Общественность всегда недовольна словами и действиями со стороны ОПЕК+, а между тем альянс, определяя свои ограничения уровня добычи нефти, руководствуется фундаментальными макропоказателями - спросом и предложением на рынке и экономическим ростом, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс на сессии ПМЭФ. "У меня есть ощущение, что определенные личности пытаются спекулировать на достигнутом соглашении... Неоднократно мы слышали и видели призыв к тому, что общественность хочет видеть конкретную дорожную карту относительно того, что будет происходить с корректировками квот. И всякий раз, когда мы делаем то или иное заявление, общественность недовольна. Все путается, все непонятно. Если мы этого не делаем, общественность по-прежнему недовольна. Не хватает ясности", - сказал он. "Сложно понять, какой нарратив хотят услышать те или иные акторы. Но тем не менее, для нас очень важно, чтобы мы оставались сконцентрированы на важном, на фундаментальных показателях. Именно это определяет наше решение. Мы смотрим на экономический рост, спрос, предложение - мы корректируем наш объем добычи", - добавил генсек ОПЕК. Восемь стран ОПЕК+, среди которых Россия и Саудовская Аравия, по итогам заседаний организации в воскресенье продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Также сохраняются и установленные на этот год квоты для всех участников, но только для ОАЭ со следующего года они повышаются на 300 тысяч баррелей в сутки. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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нефть, опек, добыча нефти