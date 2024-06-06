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Новак рассказал о сокращениях нефтедобычи стран ОПЕК+

Новак рассказал о сокращениях нефтедобычи стран ОПЕК+ - 06.06.2024, ПРАЙМ

Новак рассказал о сокращениях нефтедобычи стран ОПЕК+

Восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных сокращениях нефтедобычи, планируют в 2025 году выйти на уровень этих сокращений в размере 5% от индивидуальной... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:02+0300

2024-06-06T17:02+0300

2024-06-06T17:40+0300

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энергетика

александр новак

нефть

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных сокращениях нефтедобычи, планируют в 2025 году выйти на уровень этих сокращений в размере 5% от индивидуальной квоты каждой страны, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ."Мы приходим к общему снижению относительно утверждённых квот у всех стран по 5%. То есть сейчас просто Саудовская Аравия сокращает больше, чем другие, поэтому у нее объемы восстановления будут чуть больше", - сказал он, комментируя процесс ухода ОПЕК+ от ряда добровольных сокращений с октября 2024 года.Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний организации в воскресенье они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.Из слов Новака следует, что в итоге планируется уравновесить добровольные сокращения так, чтобы у каждой страны, участвующей в них, они были на уровне в 5% от индивидуальной квоты на добычу.Вице-премьер также отметил, что РФ через неделю получит оценку от независимых источников, которая позволит понять ее степень исполнения обязательств по сокращению нефтедобычи в ОПЕК+.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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опек, александр новак, нефть, пмэф-2024