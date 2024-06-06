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Песков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Путина
Песков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Путина - 06.06.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Путина
Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена о президенте России Владимире Путине только вредят его собственной репутации, сообщил саудовским... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T22:40+0300
2024-06-06T22:40+0300
2024-06-06T22:40+0300
политика
дмитрий песков
джо байден
владимир путин
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ДОХА, 6 июн — ПРАЙМ. Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена о президенте России Владимире Путине только вредят его собственной репутации, сообщил саудовским телеканалам "Аль-Арабия" и "Хадас" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Слова американского президента только вредят его репутации", — отметил он. Песков добавил, что глава государства не отвечает на "подобную наглость" и не станет так поступать.Ранее Байден интервью телеканалу ABC News в очередной раз оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его "диктатором", с которым он знаком 40 лет.Президент США регулярно допускает оскорбления в адрес других мировых лидеров и журналистов. Ранее американские СМИ писали о жалобах сотрудников Белого дома на грубости со стороны Байдена, а в мае, выступая перед выпускниками Военной академии Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк, он вновь позволил себе недипломатично высказаться о российском лидере, назвав того "жестоким тираном".
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дмитрий песков, джо байден, владимир путин
Политика, Дмитрий Песков, Джо Байден, Владимир Путин
Песков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Путина
Песков: оскорбления Байдена в адрес Путина вредят его собственной репутации
ДОХА, 6 июн — ПРАЙМ. Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена о президенте России Владимире Путине только вредят его собственной репутации, сообщил саудовским телеканалам "Аль-Арабия" и "Хадас" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Слова американского президента только вредят его репутации", — отметил он.
Песков добавил, что глава государства не отвечает на "подобную наглость" и не станет так поступать.
Ранее Байден интервью телеканалу ABC News
в очередной раз оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его "диктатором", с которым он знаком 40 лет.
Президент США регулярно допускает оскорбления в адрес других мировых лидеров и журналистов. Ранее американские СМИ писали о жалобах сотрудников Белого дома на грубости со стороны Байдена, а в мае, выступая перед выпускниками Военной академии Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк, он вновь позволил себе недипломатично высказаться о российском лидере, назвав того "жестоким тираном".
Байден запретил ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю