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Песков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Путина

Песков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Путина - 06.06.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал оскорбления Байдена в адрес Путина

Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена о президенте России Владимире Путине только вредят его собственной репутации, сообщил саудовским... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T22:40+0300

2024-06-06T22:40+0300

2024-06-06T22:40+0300

политика

дмитрий песков

джо байден

владимир путин

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ДОХА, 6 июн — ПРАЙМ. Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена о президенте России Владимире Путине только вредят его собственной репутации, сообщил саудовским телеканалам "Аль-Арабия" и "Хадас" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Слова американского президента только вредят его репутации", — отметил он. Песков добавил, что глава государства не отвечает на "подобную наглость" и не станет так поступать.Ранее Байден интервью телеканалу ABC News в очередной раз оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его "диктатором", с которым он знаком 40 лет.Президент США регулярно допускает оскорбления в адрес других мировых лидеров и журналистов. Ранее американские СМИ писали о жалобах сотрудников Белого дома на грубости со стороны Байдена, а в мае, выступая перед выпускниками Военной академии Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк, он вновь позволил себе недипломатично высказаться о российском лидере, назвав того "жестоким тираном".

https://1prime.ru/20240606/bayden-848913905.html

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дмитрий песков, джо байден, владимир путин