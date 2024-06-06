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СМИ узнали о переброске российских кораблей поближе к берегам США - 06.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о переброске российских кораблей поближе к берегам США
СМИ узнали о переброске российских кораблей поближе к берегам США - 06.06.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о переброске российских кораблей поближе к берегам США
Москва намерена провести военные учения в ближайшие недели и направила с этой целью корабли и самолеты в Карибский бассейн, сообщили со ссылкой на чиновников из | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:35+0300
2024-06-06T14:35+0300
политика
вмф россии
карибский регион
военные учения
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Москва намерена провести военные учения в ближайшие недели и направила с этой целью корабли и самолеты в Карибский бассейн, сообщили со ссылкой на чиновников из США Reuters и Miami Herald.Отмечается, что данные учения являются частью ответа России Вашингтону на поддержку Украины и речь идет об определенном уровне глобальной демонстрации силы.По данным Miami Herald, Москва намерена выбить США из колеи, а также оказать влияние на свою внутреннюю аудиторию. При этом она проводит подобные учения нечасто, так как обладает ограниченными возможностями, считает изданиеСМИ узнали, что российские корабли сделают остановки на Кубе и в Венесуэле, а после учений будут оставаться в регионе до конца лета, а осенью должны состояться еще одни маневры.По мнению СМИ, Вашингтон не рассматривает учения как угрозу, несмотря на то, что Москва не предупредила о них.
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вмф россии, карибский регион, военные учения
Политика, ВМФ России, Карибский регион, военные учения
14:35 06.06.2024
 
СМИ узнали о переброске российских кораблей поближе к берегам США

Reuters: Россия перебрасывает военные корабли к Карибским островам

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкБалтийская коса
Балтийская коса - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Москва намерена провести военные учения в ближайшие недели и направила с этой целью корабли и самолеты в Карибский бассейн, сообщили со ссылкой на чиновников из США Reuters и Miami Herald.
Отмечается, что данные учения являются частью ответа России Вашингтону на поддержку Украины и речь идет об определенном уровне глобальной демонстрации силы.
По данным Miami Herald, Москва намерена выбить США из колеи, а также оказать влияние на свою внутреннюю аудиторию. При этом она проводит подобные учения нечасто, так как обладает ограниченными возможностями, считает издание
СМИ узнали, что российские корабли сделают остановки на Кубе и в Венесуэле, а после учений будут оставаться в регионе до конца лета, а осенью должны состояться еще одни маневры.
По мнению СМИ, Вашингтон не рассматривает учения как угрозу, несмотря на то, что Москва не предупредила о них.
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ПолитикаВМФ РоссииКарибский регионвоенные учения
 
 
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