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Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине
Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине - 06.06.2024, ПРАЙМ
Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине
Во избежание роста эскалации необходимо срочно начать переговоры по прекращению конфликта на Украине, призвал на площадке ПМЭФ министр иностранных дел Венгрии... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:00+0300
2024-06-06T10:00+0300
2024-06-06T10:26+0300
спецоперация на украине
петер сийярто
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Во избежание роста эскалации необходимо срочно начать переговоры по прекращению конфликта на Украине, призвал на площадке ПМЭФ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Наша позиция такова: мир должен быть достигнут как можно скорее, - заявил министр. - Мирные переговоры должны быть начаты, и немедленно должно произойти прекращение огня".По его утверждению, если конфликт продолжится, риск эскалации будет повышаться ежедневно, а без дипломатии конфликт закончить невозможно.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.
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петер сийярто, переговоры, украина
Спецоперация на Украине, Петер Сийярто, переговоры, УКРАИНА
Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине
Сийярто: необходимо срочно начать переговоры по Украине во избежание эскалации
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Во избежание роста эскалации необходимо срочно начать переговоры по прекращению конфликта на Украине, призвал на площадке ПМЭФ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Наша позиция такова: мир должен быть достигнут как можно скорее, - заявил министр. - Мирные переговоры должны быть начаты, и немедленно должно произойти прекращение огня".
По его утверждению, если конфликт продолжится, риск эскалации будет повышаться ежедневно, а без дипломатии конфликт закончить невозможно.
Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.