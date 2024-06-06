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Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине

Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине - 06.06.2024, ПРАЙМ

Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине

Во избежание роста эскалации необходимо срочно начать переговоры по прекращению конфликта на Украине, призвал на площадке ПМЭФ министр иностранных дел Венгрии... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:00+0300

2024-06-06T10:00+0300

2024-06-06T10:26+0300

спецоперация на украине

петер сийярто

переговоры

украина

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Во избежание роста эскалации необходимо срочно начать переговоры по прекращению конфликта на Украине, призвал на площадке ПМЭФ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Наша позиция такова: мир должен быть достигнут как можно скорее, - заявил министр. - Мирные переговоры должны быть начаты, и немедленно должно произойти прекращение огня".По его утверждению, если конфликт продолжится, риск эскалации будет повышаться ежедневно, а без дипломатии конфликт закончить невозможно.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.

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украина

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петер сийярто, переговоры, украина