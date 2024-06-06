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Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине
Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине - 06.06.2024, ПРАЙМ
Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине
Во избежание роста эскалации необходимо срочно начать переговоры по прекращению конфликта на Украине, призвал на площадке ПМЭФ министр иностранных дел Венгрии... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:00+0300
2024-06-06T10:26+0300
спецоперация на украине
петер сийярто
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Во избежание роста эскалации необходимо срочно начать переговоры по прекращению конфликта на Украине, призвал на площадке ПМЭФ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Наша позиция такова: мир должен быть достигнут как можно скорее, - заявил министр. - Мирные переговоры должны быть начаты, и немедленно должно произойти прекращение огня".По его утверждению, если конфликт продолжится, риск эскалации будет повышаться ежедневно, а без дипломатии конфликт закончить невозможно.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.
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петер сийярто, переговоры, украина
Спецоперация на Украине, Петер Сийярто, переговоры, УКРАИНА
10:00 06.06.2024 (обновлено: 10:26 06.06.2024)
 
Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине

Сийярто: необходимо срочно начать переговоры по Украине во избежание эскалации

© Sputnik | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Во избежание роста эскалации необходимо срочно начать переговоры по прекращению конфликта на Украине, призвал на площадке ПМЭФ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Наша позиция такова: мир должен быть достигнут как можно скорее, - заявил министр. - Мирные переговоры должны быть начаты, и немедленно должно произойти прекращение огня".
По его утверждению, если конфликт продолжится, риск эскалации будет повышаться ежедневно, а без дипломатии конфликт закончить невозможно.
Будапешт - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
Санкционная политика ЕС провалилась, заявили в Венгрии
29 мая, 12:57
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.
 
Спецоперация на УкраинеПетер СийяртопереговорыУКРАИНА
 
 
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