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"Чем собираетесь воевать?" Турки подняли на смех главу Минобороны ФРГ

"Чем собираетесь воевать?" Турки подняли на смех главу Минобороны ФРГ - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Чем собираетесь воевать?" Турки подняли на смех главу Минобороны ФРГ

Слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о вероятной войне с Россией в 2029 году вызвали смех у читателей турецкого издания Haber7. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T16:49+0300

2024-06-06T16:49+0300

2024-06-06T17:26+0300

спецоперация на украине

россия

германия

борис писториус

турция

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о вероятной войне с Россией в 2029 году вызвали смех у читателей турецкого издания Haber7."Чем вы собираетесь воевать? Историческими автоматами у вас на спинах или танками, большинство которых негодны? Удачи :)", — написал один из читателей газеты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПисториус ранее напомнил, что Россия перешла к военной экономике и продолжает укреплять свою вооруженную мощь. Он предупредил, что Путин не остановится на границах Украины, а действия российской армии представляют угрозу для других стран.Кроме того, Германия должна поддерживать Украину военно и не пренебрегать собственной обороной и оперативной готовностью.Некоторые комментаторы предупредили, что США будет контролировать ситуацию на фронте, а Германии стоит готовиться к финансовым затратам. Кроме того, Вашингтон стремится к мировому господству, поэтому Берлину стоит осмыслить прошлые поражения, прежде чем готовиться к новым.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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германия

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россия, германия, борис писториус, турция