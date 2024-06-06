https://1prime.ru/20240606/pistorius-848924055.html
"Чем собираетесь воевать?" Турки подняли на смех главу Минобороны ФРГ
"Чем собираетесь воевать?" Турки подняли на смех главу Минобороны ФРГ - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Чем собираетесь воевать?" Турки подняли на смех главу Минобороны ФРГ
Слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о вероятной войне с Россией в 2029 году вызвали смех у читателей турецкого издания Haber7. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:49+0300
2024-06-06T16:49+0300
2024-06-06T17:26+0300
спецоперация на украине
россия
германия
борис писториус
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846223660_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_f29f1a83748789b2c3c7bbed8755bcf2.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о вероятной войне с Россией в 2029 году вызвали смех у читателей турецкого издания Haber7."Чем вы собираетесь воевать? Историческими автоматами у вас на спинах или танками, большинство которых негодны? Удачи :)", — написал один из читателей газеты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПисториус ранее напомнил, что Россия перешла к военной экономике и продолжает укреплять свою вооруженную мощь. Он предупредил, что Путин не остановится на границах Украины, а действия российской армии представляют угрозу для других стран.Кроме того, Германия должна поддерживать Украину военно и не пренебрегать собственной обороной и оперативной готовностью.Некоторые комментаторы предупредили, что США будет контролировать ситуацию на фронте, а Германии стоит готовиться к финансовым затратам. Кроме того, Вашингтон стремится к мировому господству, поэтому Берлину стоит осмыслить прошлые поражения, прежде чем готовиться к новым.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240531/odessa-848699138.html
германия
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846223660_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_a08eb77bad256a847c7146a573dbaf4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, борис писториус, турция
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус, ТУРЦИЯ
"Чем собираетесь воевать?" Турки подняли на смех главу Минобороны ФРГ
Haber7: Писториус призвал готовиться к войне с Россией
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ.
Слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о вероятной войне с Россией в 2029 году вызвали
смех у читателей турецкого издания Haber7.
"Чем вы собираетесь воевать? Историческими автоматами у вас на спинах или танками, большинство которых негодны? Удачи :)", — написал один из читателей газеты.
Писториус ранее напомнил, что Россия перешла к военной экономике и продолжает укреплять свою вооруженную мощь. Он предупредил, что Путин не остановится на границах Украины, а действия российской армии представляют угрозу для других стран.
Кроме того, Германия должна поддерживать Украину военно и не пренебрегать собственной обороной и оперативной готовностью.
Некоторые комментаторы предупредили, что США будет контролировать ситуацию на фронте, а Германии стоит готовиться к финансовым затратам. Кроме того, Вашингтон стремится к мировому господству, поэтому Берлину стоит осмыслить прошлые поражения, прежде чем готовиться к новым.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Какие-то "красные линии". Писториус дерзко высказался о России в Одессе