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"Чем собираетесь воевать?" Турки подняли на смех главу Минобороны ФРГ - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240606/pistorius-848924055.html
"Чем собираетесь воевать?" Турки подняли на смех главу Минобороны ФРГ
"Чем собираетесь воевать?" Турки подняли на смех главу Минобороны ФРГ - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Чем собираетесь воевать?" Турки подняли на смех главу Минобороны ФРГ
Слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о вероятной войне с Россией в 2029 году вызвали смех у читателей турецкого издания Haber7. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:49+0300
2024-06-06T17:26+0300
спецоперация на украине
россия
германия
борис писториус
турция
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о вероятной войне с Россией в 2029 году вызвали смех у читателей турецкого издания Haber7."Чем вы собираетесь воевать? Историческими автоматами у вас на спинах или танками, большинство которых негодны? Удачи :)", — написал один из читателей газеты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПисториус ранее напомнил, что Россия перешла к военной экономике и продолжает укреплять свою вооруженную мощь. Он предупредил, что Путин не остановится на границах Украины, а действия российской армии представляют угрозу для других стран.Кроме того, Германия должна поддерживать Украину военно и не пренебрегать собственной обороной и оперативной готовностью.Некоторые комментаторы предупредили, что США будет контролировать ситуацию на фронте, а Германии стоит готовиться к финансовым затратам. Кроме того, Вашингтон стремится к мировому господству, поэтому Берлину стоит осмыслить прошлые поражения, прежде чем готовиться к новым.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, германия, борис писториус, турция
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус, ТУРЦИЯ
16:49 06.06.2024 (обновлено: 17:26 06.06.2024)
 
"Чем собираетесь воевать?" Турки подняли на смех главу Минобороны ФРГ

Haber7: Писториус призвал готовиться к войне с Россией

© Фото : NATOМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о вероятной войне с Россией в 2029 году вызвали смех у читателей турецкого издания Haber7.
"Чем вы собираетесь воевать? Историческими автоматами у вас на спинах или танками, большинство которых негодны? Удачи :)", — написал один из читателей газеты.
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Писториус ранее напомнил, что Россия перешла к военной экономике и продолжает укреплять свою вооруженную мощь. Он предупредил, что Путин не остановится на границах Украины, а действия российской армии представляют угрозу для других стран.
Кроме того, Германия должна поддерживать Украину военно и не пренебрегать собственной обороной и оперативной готовностью.
Некоторые комментаторы предупредили, что США будет контролировать ситуацию на фронте, а Германии стоит готовиться к финансовым затратам. Кроме того, Вашингтон стремится к мировому господству, поэтому Берлину стоит осмыслить прошлые поражения, прежде чем готовиться к новым.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
Какие-то "красные линии". Писториус дерзко высказался о России в Одессе
31 мая, 11:20
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯГЕРМАНИЯБорис ПисториусТУРЦИЯ
 
 
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