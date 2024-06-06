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Китайский автопроизводитель Hongqi хочет нарастить продажи в России - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Китайский автопроизводитель Hongqi хочет нарастить продажи в России
Китайский автопроизводитель Hongqi хочет нарастить продажи в России - 06.06.2024, ПРАЙМ
Китайский автопроизводитель Hongqi хочет нарастить продажи в России
Китайский автомобильный бренд Hongqi ‌планирует в 2024 году увеличить продажи в России, для этого будет существенно увеличена дилерская сеть, заявил в интервью... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:34+0300
2024-06-06T15:34+0300
экономика
авто
китай
продажи автомобилей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Китайский автомобильный бренд Hongqi ‌планирует в 2024 году увеличить продажи в России, для этого будет существенно увеличена дилерская сеть, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 директор по маркетингу HONGQI Russia Станислав Ионицкий. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. "За прошлый год мы выполнили наши планы, продали порядка 3700 автомобилей. Это хороший результат, учитывая, что мы присутствуем на российском рынке всего около полугода. Мы планируем расширение продаж. В этом нам помогут новинки модельного ряда. Совсем скоро мы будем запускать новый компактный кроссовер SUV C. Это яркая, динамичная модель, на которую мы делаем большую ставку и рассчитываем, что она придётся по вкусу российским потребителям", - сказал он. "Мы планомерно работаем над расширением нашего присутствия на российском рынке, расширяем нашу дилерскую сеть. На текущий момент у нас есть 27 точек продаж, которые охватывают регионы страны с максимальной покупательной способностью. В ближайшее время у нас появятся новые дилеры. В целом мы в течение двух месяцев планируем довести число до 40 точек", - добавил Ионицкий. Он добавил, что бренд Hongqi известен в России тем, что на этих автомобилях ездят высшие руководители КНР. "Си Цзиньпин передвигается на автомобиле Hongqi. Буквально год назад он сменил свой автомобиль. Теперь это новая модель с индексом N701. Этот автомобиль можно было видеть во время его визита в Сан-Франциско полгода назад, а также в Москве", - сказал он.
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авто, китай, продажи автомобилей
Экономика, Авто, КИТАЙ, продажи автомобилей
15:34 06.06.2024
 
Китайский автопроизводитель Hongqi хочет нарастить продажи в России

Китайский автопроизводитель Hongqi планирует увеличить продажи в России

Китайский премиум-внедорожник Hongqi
Китайский премиум-внедорожник Hongqi
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Китайский автомобильный бренд Hongqi ‌планирует в 2024 году увеличить продажи в России, для этого будет существенно увеличена дилерская сеть, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 директор по маркетингу HONGQI Russia Станислав Ионицкий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
"За прошлый год мы выполнили наши планы, продали порядка 3700 автомобилей. Это хороший результат, учитывая, что мы присутствуем на российском рынке всего около полугода. Мы планируем расширение продаж. В этом нам помогут новинки модельного ряда. Совсем скоро мы будем запускать новый компактный кроссовер SUV C. Это яркая, динамичная модель, на которую мы делаем большую ставку и рассчитываем, что она придётся по вкусу российским потребителям", - сказал он.
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"Мы планомерно работаем над расширением нашего присутствия на российском рынке, расширяем нашу дилерскую сеть. На текущий момент у нас есть 27 точек продаж, которые охватывают регионы страны с максимальной покупательной способностью. В ближайшее время у нас появятся новые дилеры. В целом мы в течение двух месяцев планируем довести число до 40 точек", - добавил Ионицкий.
Он добавил, что бренд Hongqi известен в России тем, что на этих автомобилях ездят высшие руководители КНР.
"Си Цзиньпин передвигается на автомобиле Hongqi. Буквально год назад он сменил свой автомобиль. Теперь это новая модель с индексом N701. Этот автомобиль можно было видеть во время его визита в Сан-Франциско полгода назад, а также в Москве", - сказал он.
 
ЭкономикаАвтоКИТАЙпродажи автомобилей
 
 
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