https://1prime.ru/20240606/rubl-848882160.html
В "Эксперт РА" спрогнозировали ослабление рубля к концу года
В "Эксперт РА" спрогнозировали ослабление рубля к концу года - 06.06.2024, ПРАЙМ
В "Эксперт РА" спрогнозировали ослабление рубля к концу года
Рубль к концу года подешевеет, но не сильно - до уровня в 93 рубля за доллар на фоне хорошей внешнеторговой ситуации, поделилась мнением с РИА Новости в... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T06:43+0300
2024-06-06T06:43+0300
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Рубль к концу года подешевеет, но не сильно - до уровня в 93 рубля за доллар на фоне хорошей внешнеторговой ситуации, поделилась мнением с РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. По итогам среды курс доллара снизился на 3 копейки, до 88,77 рубля, следует из данных Мосбиржи. "С учетом высоких ставок по рублевым инструментам и ожидания достаточно хорошей внешнеторговой ситуации, наш прогноз на конец года – 93 рубля за доллар, то есть весьма умеренные изменения", - ожидает Чекурова. В апреле Минэкономразвития повысило оценку среднегодового курса доллара в 2024 году до 94,7 рубля с 90,1 рубля. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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рубль, прогноз, эксперт ра
Экономика, рубль, прогноз, Эксперт РА
В "Эксперт РА" спрогнозировали ослабление рубля к концу года
"Эксперт РА": к концу года курс рубля снизится до 93 за доллар
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Рубль к концу года подешевеет, но не сильно - до уровня в 93 рубля за доллар на фоне хорошей внешнеторговой ситуации, поделилась мнением с РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
По итогам среды курс доллара снизился на 3 копейки, до 88,77 рубля, следует из данных Мосбиржи.
"С учетом высоких ставок по рублевым инструментам и ожидания достаточно хорошей внешнеторговой ситуации, наш прогноз на конец года – 93 рубля за доллар, то есть весьма умеренные изменения", - ожидает Чекурова.
В апреле Минэкономразвития повысило оценку среднегодового курса доллара в 2024 году до 94,7 рубля с 90,1 рубля.
Курс доллара снижается до 89,97 рубля
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.