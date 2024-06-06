https://1prime.ru/20240606/rubl-848882160.html

В "Эксперт РА" спрогнозировали ослабление рубля к концу года

В "Эксперт РА" спрогнозировали ослабление рубля к концу года - 06.06.2024, ПРАЙМ

В "Эксперт РА" спрогнозировали ослабление рубля к концу года

Рубль к концу года подешевеет, но не сильно - до уровня в 93 рубля за доллар на фоне хорошей внешнеторговой ситуации, поделилась мнением с РИА Новости в... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T06:43+0300

2024-06-06T06:43+0300

2024-06-06T06:44+0300

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Рубль к концу года подешевеет, но не сильно - до уровня в 93 рубля за доллар на фоне хорошей внешнеторговой ситуации, поделилась мнением с РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. По итогам среды курс доллара снизился на 3 копейки, до 88,77 рубля, следует из данных Мосбиржи. "С учетом высоких ставок по рублевым инструментам и ожидания достаточно хорошей внешнеторговой ситуации, наш прогноз на конец года – 93 рубля за доллар, то есть весьма умеренные изменения", - ожидает Чекурова. В апреле Минэкономразвития повысило оценку среднегодового курса доллара в 2024 году до 94,7 рубля с 90,1 рубля. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240603/dollar-848749861.html

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рубль, прогноз, эксперт ра