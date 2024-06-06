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В "Эксперт РА" спрогнозировали ослабление рубля к концу года - 06.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240606/rubl-848882160.html
В "Эксперт РА" спрогнозировали ослабление рубля к концу года
В "Эксперт РА" спрогнозировали ослабление рубля к концу года - 06.06.2024, ПРАЙМ
В "Эксперт РА" спрогнозировали ослабление рубля к концу года
Рубль к концу года подешевеет, но не сильно - до уровня в 93 рубля за доллар на фоне хорошей внешнеторговой ситуации, поделилась мнением с РИА Новости в... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T06:43+0300
2024-06-06T06:44+0300
экономика
рубль
прогноз
эксперт ра
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Рубль к концу года подешевеет, но не сильно - до уровня в 93 рубля за доллар на фоне хорошей внешнеторговой ситуации, поделилась мнением с РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. По итогам среды курс доллара снизился на 3 копейки, до 88,77 рубля, следует из данных Мосбиржи. "С учетом высоких ставок по рублевым инструментам и ожидания достаточно хорошей внешнеторговой ситуации, наш прогноз на конец года – 93 рубля за доллар, то есть весьма умеренные изменения", - ожидает Чекурова. В апреле Минэкономразвития повысило оценку среднегодового курса доллара в 2024 году до 94,7 рубля с 90,1 рубля. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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рубль, прогноз, эксперт ра
Экономика, рубль, прогноз, Эксперт РА
06:43 06.06.2024 (обновлено: 06:44 06.06.2024)
 
В "Эксперт РА" спрогнозировали ослабление рубля к концу года

"Эксперт РА": к концу года курс рубля снизится до 93 за доллар

У цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Рубль к концу года подешевеет, но не сильно - до уровня в 93 рубля за доллар на фоне хорошей внешнеторговой ситуации, поделилась мнением с РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
По итогам среды курс доллара снизился на 3 копейки, до 88,77 рубля, следует из данных Мосбиржи.
"С учетом высоких ставок по рублевым инструментам и ожидания достаточно хорошей внешнеторговой ситуации, наш прогноз на конец года – 93 рубля за доллар, то есть весьма умеренные изменения", - ожидает Чекурова.
В апреле Минэкономразвития повысило оценку среднегодового курса доллара в 2024 году до 94,7 рубля с 90,1 рубля.
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
Курс доллара снижается до 89,97 рубля
3 июня, 07:33
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикарубльпрогнозЭксперт РА
 
 
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