https://1prime.ru/20240606/skoda-848905318.html

В России появилась совершенно новая Skoda дешевле двух миллионов рублей

В России появилась совершенно новая Skoda дешевле двух миллионов рублей - 06.06.2024, ПРАЙМ

В России появилась совершенно новая Skoda дешевле двух миллионов рублей

Седаны Skoda Rapid из Китая резко упали в цене до 1,95 миллиона рублей, сообщает издание "Автоновости дня". | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T12:39+0300

2024-06-06T12:39+0300

2024-06-06T12:48+0300

россия

авто

skoda

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75733/67/757336783_0:33:650:399_1920x0_80_0_0_874126636f85c1a6ee6945b72a89c509.jpg

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Седаны Skoda Rapid из Китая резко упали в цене до 1,95 миллиона рублей, сообщает издание "Автоновости дня".По данным издания, автосалон из Уфы предлагает новый "китайский" Rapid 2023 года выпуска за 1,950,000 рублей с таким оснащением, как легкосплавные диски, светодиодные фары, люк, климат-контроль, электростеклоподъемники и электрорегулировка зеркал, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay, кожаная обивка и другие функции.Тем не менее, есть также несколько вариантов Rapid, доступных для покупки в Стерлитамаке, по цене от 2,100,000 до 2,157,000 рублей, и в Казани, где один из дилеров продает автомобиль за 2,498,000 рублей.Все "китайские" Skoda Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

https://1prime.ru/20240530/skoda-848667514.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, skoda