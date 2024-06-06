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В России появилась совершенно новая Skoda дешевле двух миллионов рублей - 06.06.2024, ПРАЙМ
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В России появилась совершенно новая Skoda дешевле двух миллионов рублей
В России появилась совершенно новая Skoda дешевле двух миллионов рублей - 06.06.2024, ПРАЙМ
В России появилась совершенно новая Skoda дешевле двух миллионов рублей
Седаны Skoda Rapid из Китая резко упали в цене до 1,95 миллиона рублей, сообщает издание "Автоновости дня". | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:39+0300
2024-06-06T12:48+0300
россия
авто
skoda
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Седаны Skoda Rapid из Китая резко упали в цене до 1,95 миллиона рублей, сообщает издание "Автоновости дня".По данным издания, автосалон из Уфы предлагает новый "китайский" Rapid 2023 года выпуска за 1,950,000 рублей с таким оснащением, как легкосплавные диски, светодиодные фары, люк, климат-контроль, электростеклоподъемники и электрорегулировка зеркал, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay, кожаная обивка и другие функции.Тем не менее, есть также несколько вариантов Rapid, доступных для покупки в Стерлитамаке, по цене от 2,100,000 до 2,157,000 рублей, и в Казани, где один из дилеров продает автомобиль за 2,498,000 рублей.Все "китайские" Skoda Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.
https://1prime.ru/20240530/skoda-848667514.html
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россия, авто, skoda
РОССИЯ, Авто, Skoda
12:39 06.06.2024 (обновлено: 12:48 06.06.2024)
 
В России появилась совершенно новая Skoda дешевле двух миллионов рублей

"Автоновости дня": В России начались продажи Skoda Rapid дешевле 2 млн рублей

% Skoda Rapid
% Skoda Rapid
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Седаны Skoda Rapid из Китая резко упали в цене до 1,95 миллиона рублей, сообщает издание "Автоновости дня".
По данным издания, автосалон из Уфы предлагает новый "китайский" Rapid 2023 года выпуска за 1,950,000 рублей с таким оснащением, как легкосплавные диски, светодиодные фары, люк, климат-контроль, электростеклоподъемники и электрорегулировка зеркал, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay, кожаная обивка и другие функции.
Тем не менее, есть также несколько вариантов Rapid, доступных для покупки в Стерлитамаке, по цене от 2,100,000 до 2,157,000 рублей, и в Казани, где один из дилеров продает автомобиль за 2,498,000 рублей.
Все "китайские" Skoda Rapid оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.
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