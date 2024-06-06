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Генсек ОПЕК ожидает рост спроса на нефть на 2,2 млн баррелей в сутки - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Генсек ОПЕК ожидает рост спроса на нефть на 2,2 млн баррелей в сутки
Генсек ОПЕК ожидает рост спроса на нефть на 2,2 млн баррелей в сутки - 06.06.2024, ПРАЙМ
Генсек ОПЕК ожидает рост спроса на нефть на 2,2 млн баррелей в сутки
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что ожидает рост спроса на нефть на 2,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:42+0300
2024-06-06T10:43+0300
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что ожидает рост спроса на нефть на 2,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году.На сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что первый квартал обычно худший в году: спрос низкий, идут ремонты на НПЗ, но ко второму и третьему кварталу, когда начнутся путешествия и перелеты, ситуация изменится. "Мы ожидаем, что спрос будет сильным и стабильным", - подчеркнул генсек.Второго июня восемь стран ОПЕК+, среди которых Россия и Саудовская Аравия, продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно "сводить на нет" с октября.
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опек, мировой спрос на нефть, пмэф-2024
ОПЕК, мировой спрос на нефть, ПМЭФ-2024
10:42 06.06.2024 (обновлено: 10:43 06.06.2024)
 
Генсек ОПЕК ожидает рост спроса на нефть на 2,2 млн баррелей в сутки

Генсек ОПЕК: спрос на нефть в 2024 г будет расти на 2,2 млн баррелей в сутки

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что ожидает рост спроса на нефть на 2,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году.
На сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что первый квартал обычно худший в году: спрос низкий, идут ремонты на НПЗ, но ко второму и третьему кварталу, когда начнутся путешествия и перелеты, ситуация изменится. "Мы ожидаем, что спрос будет сильным и стабильным", - подчеркнул генсек.
Второго июня восемь стран ОПЕК+, среди которых Россия и Саудовская Аравия, продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно "сводить на нет" с октября.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
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