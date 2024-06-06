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Генсек ОПЕК ожидает рост спроса на нефть на 2,2 млн баррелей в сутки

Генсек ОПЕК ожидает рост спроса на нефть на 2,2 млн баррелей в сутки - 06.06.2024, ПРАЙМ

Генсек ОПЕК ожидает рост спроса на нефть на 2,2 млн баррелей в сутки

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что ожидает рост спроса на нефть на 2,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:42+0300

2024-06-06T10:42+0300

2024-06-06T10:43+0300

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мировой спрос на нефть

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что ожидает рост спроса на нефть на 2,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году.На сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что первый квартал обычно худший в году: спрос низкий, идут ремонты на НПЗ, но ко второму и третьему кварталу, когда начнутся путешествия и перелеты, ситуация изменится. "Мы ожидаем, что спрос будет сильным и стабильным", - подчеркнул генсек.Второго июня восемь стран ОПЕК+, среди которых Россия и Саудовская Аравия, продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно "сводить на нет" с октября.

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опек, мировой спрос на нефть, пмэф-2024