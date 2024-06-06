https://1prime.ru/20240606/svo-848898377.html

"Совершили величайшую глупость". В США обругали новую стратегию Украины

"Совершили величайшую глупость". В США обругали новую стратегию Украины - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Совершили величайшую глупость". В США обругали новую стратегию Украины

Атаки Вооруженных сил Украины на российские стратегические радары раннего предупреждения ставят мир на грань ядерной катастрофы. Это величайшая глупость Киева,... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:18+0300

2024-06-06T11:18+0300

2024-06-06T11:23+0300

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Атаки Вооруженных сил Украины на российские стратегические радары раннего предупреждения ставят мир на грань ядерной катастрофы. Это величайшая глупость Киева, утверждает в материале для Responsible Statecraft почетный профессор науки, технологий и политики нацбезопасности Массачусетского технологического института Теодор Постол.По его словам, 22 мая "мир на какой-то миг оказался на грани жуткой ядерной катастрофы из-за безрассудной атаки украинских беспилотников по двум российским стратегическим радарам раннего предупреждения".Поясняя, профессор отметил, что эти радары - основа потенциала стратегического раннего предупреждения России. Следовательно, какое-либо вмешательство в их работу может быть превратно истолковано и, соответственно, "чревато массированным запуском ракет с ядерными боеголовками".По информации Постола, которую, к слову, не подтверждают компетентные источники ни на Западе, ни в России, в результате украинской атаки, названной в статье "величайшей глупостью", были немедленно выключены два российских радара. И вполне вероятно, как считает профессор, сразу же после инцидента в России было созвано экстренное совещание с командующим РВСН и высшими офицерами."На такие атаки нельзя смотреть сквозь пальцы, и президент Байден и госсекретарь Энтони Блинкен должны уделить этому вопросу пристальное внимание", - говорится в статье.Таким образом, Украина безо всякой надобности рисковала вызвать острый кризис с применением ядерного оружия, потому что российское руководство, со своей стороны, вполне могло счесть атаку на свои стратегические радары поводом для ядерного удара, заключает Постол.Читайте статью полностью на ИноСМИ

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сша, украина, стратегия