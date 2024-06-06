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"Совершили величайшую глупость". В США обругали новую стратегию Украины - 06.06.2024, ПРАЙМ
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"Совершили величайшую глупость". В США обругали новую стратегию Украины
"Совершили величайшую глупость". В США обругали новую стратегию Украины - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Совершили величайшую глупость". В США обругали новую стратегию Украины
Атаки Вооруженных сил Украины на российские стратегические радары раннего предупреждения ставят мир на грань ядерной катастрофы. Это величайшая глупость Киева,... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:18+0300
2024-06-06T11:23+0300
спецоперация на украине
сша
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Атаки Вооруженных сил Украины на российские стратегические радары раннего предупреждения ставят мир на грань ядерной катастрофы. Это величайшая глупость Киева, утверждает в материале для Responsible Statecraft почетный профессор науки, технологий и политики нацбезопасности Массачусетского технологического института Теодор Постол.По его словам, 22 мая "мир на какой-то миг оказался на грани жуткой ядерной катастрофы из-за безрассудной атаки украинских беспилотников по двум российским стратегическим радарам раннего предупреждения".Поясняя, профессор отметил, что эти радары - основа потенциала стратегического раннего предупреждения России. Следовательно, какое-либо вмешательство в их работу может быть превратно истолковано и, соответственно, "чревато массированным запуском ракет с ядерными боеголовками".По информации Постола, которую, к слову, не подтверждают компетентные источники ни на Западе, ни в России, в результате украинской атаки, названной в статье "величайшей глупостью", были немедленно выключены два российских радара. И вполне вероятно, как считает профессор, сразу же после инцидента в России было созвано экстренное совещание с командующим РВСН и высшими офицерами."На такие атаки нельзя смотреть сквозь пальцы, и президент Байден и госсекретарь Энтони Блинкен должны уделить этому вопросу пристальное внимание", - говорится в статье.Таким образом, Украина безо всякой надобности рисковала вызвать острый кризис с применением ядерного оружия, потому что российское руководство, со своей стороны, вполне могло счесть атаку на свои стратегические радары поводом для ядерного удара, заключает Постол.Читайте статью полностью на ИноСМИ
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сша, украина, стратегия
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, стратегия
11:18 06.06.2024 (обновлено: 11:23 06.06.2024)
 
"Совершили величайшую глупость". В США обругали новую стратегию Украины

RS: атаки ВСУ на российские стратегические радары приближают ядерную катастрофу

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Атаки Вооруженных сил Украины на российские стратегические радары раннего предупреждения ставят мир на грань ядерной катастрофы. Это величайшая глупость Киева, утверждает в материале для Responsible Statecraft почетный профессор науки, технологий и политики нацбезопасности Массачусетского технологического института Теодор Постол.
По его словам, 22 мая "мир на какой-то миг оказался на грани жуткой ядерной катастрофы из-за безрассудной атаки украинских беспилотников по двум российским стратегическим радарам раннего предупреждения".
Поясняя, профессор отметил, что эти радары - основа потенциала стратегического раннего предупреждения России. Следовательно, какое-либо вмешательство в их работу может быть превратно истолковано и, соответственно, "чревато массированным запуском ракет с ядерными боеголовками".
По информации Постола, которую, к слову, не подтверждают компетентные источники ни на Западе, ни в России, в результате украинской атаки, названной в статье "величайшей глупостью", были немедленно выключены два российских радара. И вполне вероятно, как считает профессор, сразу же после инцидента в России было созвано экстренное совещание с командующим РВСН и высшими офицерами.
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"На такие атаки нельзя смотреть сквозь пальцы, и президент Байден и госсекретарь Энтони Блинкен должны уделить этому вопросу пристальное внимание", - говорится в статье.
Таким образом, Украина безо всякой надобности рисковала вызвать острый кризис с применением ядерного оружия, потому что российское руководство, со своей стороны, вполне могло счесть атаку на свои стратегические радары поводом для ядерного удара, заключает Постол.
Читайте статью полностью на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАстратегия
 
 
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