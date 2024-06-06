https://1prime.ru/20240606/svo-848908771.html

Запад решил испытать ядерное терпение России и приблизил поражение Украины

Запад решил испытать ядерное терпение России и приблизил поражение Украины - 06.06.2024, ПРАЙМ

Запад решил испытать ядерное терпение России и приблизил поражение Украины

Разрешая Украине наносить удары натовским оружием по территории Российской Федерации, Запад тем самым приближает крах киевского режима. Такое мнение в статье... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T13:16+0300

2024-06-06T13:16+0300

2024-06-06T13:40+0300

спецоперация на украине

ракетные удары

украина

запад

россия

ядерное оружие

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Разрешая Украине наносить удары натовским оружием по территории Российской Федерации, Запад тем самым приближает крах киевского режима. Такое мнение в статье для Al-Watan Syria высказал обозреватель Али Ибрагим.Отмена ограничений для ВСУ на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории означает, что очень скоро конфронтация вступит в новую фазу, а с ней – и весь мир. Ведь выданное Западом разрешение Украине открывает дверь к применению ядерного оружия, считает автор.Однако Запад, который показательно игнорирует все предостережения Москвы, эта перспектива, как ни странно, не пугает, говорится в публикации.Ибрагим приводит уже наделавшее немало шума предупреждение президента РФ Владимира Путина: "Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением".При этом отмечается, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, названный в статье "инициатором этой затеи", в ответ бодро выразил уверенность, что Путин лишь пытается помешать "союзникам по НАТО поддерживать Украину".Между тем Киев, как считает Ибрагим, должен был бы понять, что "наступление на Харьков не началось", если бы этот город не служил плацдармом для нанесения ударов по приграничным городам России.Из этого автор делает вывод, что Запад, разрешив ВСУ наносить удары дальнобойным оружием в глубине России, тем самым "ускоряет поражение Украины и приближает крах режима Зеленского".

https://1prime.ru/20240605/gosdep-848875843.html

украина

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ракетные удары, украина, запад, россия, ядерное оружие