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Запад решил испытать ядерное терпение России и приблизил поражение Украины - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Запад решил испытать ядерное терпение России и приблизил поражение Украины
Запад решил испытать ядерное терпение России и приблизил поражение Украины - 06.06.2024, ПРАЙМ
Запад решил испытать ядерное терпение России и приблизил поражение Украины
Разрешая Украине наносить удары натовским оружием по территории Российской Федерации, Запад тем самым приближает крах киевского режима. Такое мнение в статье... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:16+0300
2024-06-06T13:40+0300
спецоперация на украине
ракетные удары
украина
запад
россия
ядерное оружие
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Разрешая Украине наносить удары натовским оружием по территории Российской Федерации, Запад тем самым приближает крах киевского режима. Такое мнение в статье для Al-Watan Syria высказал обозреватель Али Ибрагим.Отмена ограничений для ВСУ на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории означает, что очень скоро конфронтация вступит в новую фазу, а с ней – и весь мир. Ведь выданное Западом разрешение Украине открывает дверь к применению ядерного оружия, считает автор.Однако Запад, который показательно игнорирует все предостережения Москвы, эта перспектива, как ни странно, не пугает, говорится в публикации.Ибрагим приводит уже наделавшее немало шума предупреждение президента РФ Владимира Путина: "Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением".При этом отмечается, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, названный в статье "инициатором этой затеи", в ответ бодро выразил уверенность, что Путин лишь пытается помешать "союзникам по НАТО поддерживать Украину".Между тем Киев, как считает Ибрагим, должен был бы понять, что "наступление на Харьков не началось", если бы этот город не служил плацдармом для нанесения ударов по приграничным городам России.Из этого автор делает вывод, что Запад, разрешив ВСУ наносить удары дальнобойным оружием в глубине России, тем самым "ускоряет поражение Украины и приближает крах режима Зеленского".
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ракетные удары, украина, запад, россия, ядерное оружие
Спецоперация на Украине, ракетные удары, УКРАИНА, ЗАПАД, РОССИЯ, ядерное оружие
13:16 06.06.2024 (обновлено: 13:40 06.06.2024)
 
Запад решил испытать ядерное терпение России и приблизил поражение Украины

Al-Watan Syria: Запад ускорил поражение Украины, разрешив ей бить по России

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Разрешая Украине наносить удары натовским оружием по территории Российской Федерации, Запад тем самым приближает крах киевского режима. Такое мнение в статье для Al-Watan Syria высказал обозреватель Али Ибрагим.
Отмена ограничений для ВСУ на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории означает, что очень скоро конфронтация вступит в новую фазу, а с ней – и весь мир. Ведь выданное Западом разрешение Украине открывает дверь к применению ядерного оружия, считает автор.
Однако Запад, который показательно игнорирует все предостережения Москвы, эта перспектива, как ни странно, не пугает, говорится в публикации.
Ибрагим приводит уже наделавшее немало шума предупреждение президента РФ Владимира Путина: "Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением".
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При этом отмечается, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, названный в статье "инициатором этой затеи", в ответ бодро выразил уверенность, что Путин лишь пытается помешать "союзникам по НАТО поддерживать Украину".
Между тем Киев, как считает Ибрагим, должен был бы понять, что "наступление на Харьков не началось", если бы этот город не служил плацдармом для нанесения ударов по приграничным городам России.
Из этого автор делает вывод, что Запад, разрешив ВСУ наносить удары дальнобойным оружием в глубине России, тем самым "ускоряет поражение Украины и приближает крах режима Зеленского".
 
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