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Колумбия намерена ограничить продажу угля Израилю, сообщили СМИ

Колумбия намерена ограничить продажу угля Израилю, сообщили СМИ - 06.06.2024, ПРАЙМ

Колумбия намерена ограничить продажу угля Израилю, сообщили СМИ

Министерство торговли Колумбии призывает ввести ограничения на продажу угля Израилю из-за ситуации в секторе Газа, передает агентство Блумберг со ссылкой на... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T08:54+0300

2024-06-06T08:54+0300

2024-06-06T08:54+0300

экономика

колумбия

израиль

поставки угля

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Министерство торговли Колумбии призывает ввести ограничения на продажу угля Израилю из-за ситуации в секторе Газа, передает агентство Блумберг со ссылкой на попавший в его распоряжение внутренний документ. "Министерство торговли Колумбии призывает к ограничению продажи угля Израилю в попытке изолировать еврейское государство, поскольку число погибших в рамках его кампании в секторе Газа растет", - говорится в сообщении. Отмечается, что министерство рекомендовало комитету, который занимается вопросами пошлин и внешней торговли, ограничить поставки ископаемого топлива Израилю. По мнению ведомства, подобные ограничения призваны "помочь положить конец вооруженному конфликту" и должны оставаться в силе до его завершения. По словам источника, знакомого с ситуацией, решение по этому вопросу может быть принято уже в четверг. По данным Блумберг, Колумбия является крупнейшим поставщиком угля в Израиль. Колумбия 2 мая разорвала дипломатические отношения с Израилем. Президент Густаво Петро не раз высказывался против действий Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом. В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал колумбийского лидера антисемитом. Колумбия ранее остановила все закупки оружия у Израиля. Колумбийский лидер при этом подписал совместное заявление 18 стран с призывом к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе, для установления режима продолжительного прекращения огня. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 83 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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колумбия, израиль, поставки угля