https://1prime.ru/20240606/volkswagen-848883426.html

Бывший завод Volkswagen в Калуге готовится к перезапуску

Бывший завод Volkswagen в Калуге готовится к перезапуску - 06.06.2024, ПРАЙМ

Бывший завод Volkswagen в Калуге готовится к перезапуску

В ближайшее время произойдет технический перезапуск бывшего автозавод Volkswagen в Калуге: на предприятие начнет выпускать отечественные легковые автомобили. Об | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T07:42+0300

2024-06-06T07:42+0300

2024-06-06T07:57+0300

экономика

калуга

volkswagen

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/82159/24/821592416_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_3253e9605316c1636846568000dfa55d.jpg

МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. В ближайшее время произойдет технический перезапуск бывшего автозавод Volkswagen в Калуге: на предприятие начнет выпускать отечественные легковые автомобили. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости на ПМЭФ губернатор Калужской области Владислав Шапша. Автокластер Калуги составляют 30 предприятий. С введением антироссийских санкций заводы Volvo, ПСМА Рус и Volkswagen приостановили свою работу. На сегодняшний день первые два из указанных предприятий уже перезапущены.По словам губернатора, перезапуск завода Volkswagen находится "на финишной прямой" - производство начнет работу в 2024 году. При этом он отметил, что на завод будет выпускать легковые отечественные автомобили. "Марки называть не буду, чтобы не нарушить условия наших переговоров, - сказал Шапша. - Вы прекрасно понимаете, что сейчас любое название компании или марки – это сразу повышенное внимание наших недоброжелателей, особенно европейских и американских, которые тут же пытаются включиться в какие-то вторичные и прочие санкции". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240404/mitsubishi--847087713.html

калуга

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

калуга, volkswagen, пмэф-2024