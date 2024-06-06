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Бывший завод Volkswagen в Калуге готовится к перезапуску - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/volkswagen-848883426.html
Бывший завод Volkswagen в Калуге готовится к перезапуску
Бывший завод Volkswagen в Калуге готовится к перезапуску - 06.06.2024, ПРАЙМ
Бывший завод Volkswagen в Калуге готовится к перезапуску
В ближайшее время произойдет технический перезапуск бывшего автозавод Volkswagen в Калуге: на предприятие начнет выпускать отечественные легковые автомобили. Об | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T07:42+0300
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экономика
калуга
volkswagen
пмэф-2024
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. В ближайшее время произойдет технический перезапуск бывшего автозавод Volkswagen в Калуге: на предприятие начнет выпускать отечественные легковые автомобили. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости на ПМЭФ губернатор Калужской области Владислав Шапша. Автокластер Калуги составляют 30 предприятий. С введением антироссийских санкций заводы Volvo, ПСМА Рус и Volkswagen приостановили свою работу. На сегодняшний день первые два из указанных предприятий уже перезапущены.По словам губернатора, перезапуск завода Volkswagen находится "на финишной прямой" - производство начнет работу в 2024 году. При этом он отметил, что на завод будет выпускать легковые отечественные автомобили. "Марки называть не буду, чтобы не нарушить условия наших переговоров, - сказал Шапша. - Вы прекрасно понимаете, что сейчас любое название компании или марки – это сразу повышенное внимание наших недоброжелателей, особенно европейских и американских, которые тут же пытаются включиться в какие-то вторичные и прочие санкции". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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калуга, volkswagen, пмэф-2024
Экономика, Калуга, Volkswagen, ПМЭФ-2024
07:42 06.06.2024 (обновлено: 07:57 06.06.2024)
 
Бывший завод Volkswagen в Калуге готовится к перезапуску

Губернаор Шапша: бывший завод Volkswagen в Калуге готовится к перезапуску

© AFP / Odd AndersenЗавод по сборке автомобилей "Фольксваген", Германия
Завод по сборке автомобилей Фольксваген, Германия - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© AFP / Odd Andersen
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. В ближайшее время произойдет технический перезапуск бывшего автозавод Volkswagen в Калуге: на предприятие начнет выпускать отечественные легковые автомобили. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости на ПМЭФ губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Автокластер Калуги составляют 30 предприятий. С введением антироссийских санкций заводы Volvo, ПСМА Рус и Volkswagen приостановили свою работу. На сегодняшний день первые два из указанных предприятий уже перезапущены.
По словам губернатора, перезапуск завода Volkswagen находится "на финишной прямой" - производство начнет работу в 2024 году. При этом он отметил, что на завод будет выпускать легковые отечественные автомобили.
"Марки называть не буду, чтобы не нарушить условия наших переговоров, - сказал Шапша. - Вы прекрасно понимаете, что сейчас любое название компании или марки – это сразу повышенное внимание наших недоброжелателей, особенно европейских и американских, которые тут же пытаются включиться в какие-то вторичные и прочие санкции".
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
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4 апреля, 18:01
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ЭкономикаКалугаVolkswagenПМЭФ-2024
 
 
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