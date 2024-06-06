Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries построит в Приморье склад на 150 тыс "квадратов" - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/wildberries-848883169.html
Wildberries построит в Приморье склад на 150 тыс "квадратов"
Wildberries построит в Приморье склад на 150 тыс "квадратов" - 06.06.2024, ПРАЙМ
Wildberries построит в Приморье склад на 150 тыс "квадратов"
Строительство складского комплекса онлайн-ритейлера Wildberries площадью 150 тысяч "квадратов" в Приморье завершится в 2026 году, сообщает региональное... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T07:27+0300
2024-06-06T07:53+0300
экономика
wildberries
приморье
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fa20af61aabd42ec73208ee8e77180a.jpg
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Строительство складского комплекса онлайн-ритейлера Wildberries площадью 150 тысяч "квадратов" в Приморье завершится в 2026 году, сообщает региональное правительство. В феврале пресс-служба вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева сообщала, что Wildberries намерен построить на площадке "Надеждинская" территории опережающего развития (ТОР) "Приморье" крупный складской комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор компании Татьяна Бакальчук и глава Приморья Олег Кожемяко обсудили проект строительства комплекса. "Складской комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров расположится на территории опережающего развития "Приморье". Сроки реализации проекта – 2023 – 2026 годы", - говорится в сообщении по итогам встречи. "Компания успешно реализует свои проекты в Центральной России, в Сибири. В Приморский край тоже идет инвестирование – уже более 600 миллионов… Будет создано более 7 тысяч новых рабочих мест", - приводятся слова Кожемяко. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20240603/eksport-848752019.html
приморье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_590a6a5fb6a5d7e292a8a5a459e1f5b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
wildberries, приморье, пмэф-2024
Экономика, Wildberries, Приморье, ПМЭФ-2024
07:27 06.06.2024 (обновлено: 07:53 06.06.2024)
 
Wildberries построит в Приморье склад на 150 тыс "квадратов"

Власти: в 2026 году Wildberries построит в Приморье склад на 150 тыс кв м

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Строительство складского комплекса онлайн-ритейлера Wildberries площадью 150 тысяч "квадратов" в Приморье завершится в 2026 году, сообщает региональное правительство.
В феврале пресс-служба вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева сообщала, что Wildberries намерен построить на площадке "Надеждинская" территории опережающего развития (ТОР) "Приморье" крупный складской комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор компании Татьяна Бакальчук и глава Приморья Олег Кожемяко обсудили проект строительства комплекса.
"Складской комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров расположится на территории опережающего развития "Приморье". Сроки реализации проекта – 2023 – 2026 годы", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Отлов рыбы в рыбном хозяйстве Волма под Минском - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
Экспорт рыбопродукции из Приморья в Китай снизился на 5,9 процента
3 июня, 09:08
"Компания успешно реализует свои проекты в Центральной России, в Сибири. В Приморский край тоже идет инвестирование – уже более 600 миллионов… Будет создано более 7 тысяч новых рабочих мест", - приводятся слова Кожемяко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ЭкономикаWildberriesПриморьеПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала