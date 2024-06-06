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Wildberries построит в Приморье склад на 150 тыс "квадратов"

Wildberries построит в Приморье склад на 150 тыс "квадратов" - 06.06.2024, ПРАЙМ

Wildberries построит в Приморье склад на 150 тыс "квадратов"

Строительство складского комплекса онлайн-ритейлера Wildberries площадью 150 тысяч "квадратов" в Приморье завершится в 2026 году, сообщает региональное... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T07:27+0300

2024-06-06T07:27+0300

2024-06-06T07:53+0300

экономика

wildberries

приморье

пмэф-2024

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Строительство складского комплекса онлайн-ритейлера Wildberries площадью 150 тысяч "квадратов" в Приморье завершится в 2026 году, сообщает региональное правительство. В феврале пресс-служба вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева сообщала, что Wildberries намерен построить на площадке "Надеждинская" территории опережающего развития (ТОР) "Приморье" крупный складской комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор компании Татьяна Бакальчук и глава Приморья Олег Кожемяко обсудили проект строительства комплекса. "Складской комплекс площадью 150 тысяч квадратных метров расположится на территории опережающего развития "Приморье". Сроки реализации проекта – 2023 – 2026 годы", - говорится в сообщении по итогам встречи. "Компания успешно реализует свои проекты в Центральной России, в Сибири. В Приморский край тоже идет инвестирование – уже более 600 миллионов… Будет создано более 7 тысяч новых рабочих мест", - приводятся слова Кожемяко. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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wildberries, приморье, пмэф-2024