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Лихачев допустил строительство малых АЭС в Боливии - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Лихачев допустил строительство малых АЭС в Боливии
Лихачев допустил строительство малых АЭС в Боливии - 07.06.2024, ПРАЙМ
Лихачев допустил строительство малых АЭС в Боливии
"Росатома" Алексей Лихачев допустил создание малых АЭС в Боливии, но заявил, что сначала с этим решением должно определиться руководство страны. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:42+0300
2024-06-07T15:15+0300
энергетика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. "Росатома" Алексей Лихачев допустил создание малых АЭС в Боливии, но заявил, что сначала с этим решением должно определиться руководство страны."Во время визита (президента Боливии Луиса) Арсе мы обсуждали тематику в том числе создания малых станций. Вероятность такая есть, но определиться, конечно, в первую очередь должно руководство страны", - сказал Лихачев на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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росатом, боливия, аэс
Энергетика, Росатом, БОЛИВИЯ, АЭС
14:42 07.06.2024 (обновлено: 15:15 07.06.2024)
 
Лихачев допустил строительство малых АЭС в Боливии

Лихачев допустил создание малых АЭС в Боливии, но на это нужно согласие руководства страны

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. "Росатома" Алексей Лихачев допустил создание малых АЭС в Боливии, но заявил, что сначала с этим решением должно определиться руководство страны.
"Во время визита (президента Боливии Луиса) Арсе мы обсуждали тематику в том числе создания малых станций. Вероятность такая есть, но определиться, конечно, в первую очередь должно руководство страны", - сказал Лихачев на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ЭнергетикаРосатомБОЛИВИЯАЭС
 
 
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