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Белый дом назвал ожидаемый итог саммита G7 по российским активам

Белый дом назвал ожидаемый итог саммита G7 по российским активам - 07.06.2024, ПРАЙМ

Белый дом назвал ожидаемый итог саммита G7 по российским активам

Итогом запланированной встречи лидеров G7 в Италии должен стать план по использованию доходов от замороженных активов России и их передаче Украине, заявил... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T11:47+0300

2024-06-07T11:47+0300

2024-06-07T11:47+0300

спецоперация на украине

g7

замороженные российские активы

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РИМ, 7 июн – ПРАЙМ. Итогом запланированной встречи лидеров G7 в Италии должен стать план по использованию доходов от замороженных активов России и их передаче Украине, заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан итальянской газете Repubblica."Первым результатом G7 в Италии, который внесет большой вклад в защиту Украины, станет разблокирование плана по использованию прибыли от замороженных российских активов для финансирования Киева", - сообщил онКак отмечается в публикации, саммит 13-15 июня в области Апулия на юге Италии станет "первой встречей для работы над коллективным ответом. При этом важным шагом будет обеспечение Украины "средствами, необходимыми для выживания".Препятствием для использования доходов от замороженных российских активов, которые стали обеспечением кредита со стороны США Украине на 50 миллиардов долларов, стали позиция Парижа. Его несогласие при этом считается временным и может быть преодолено уже по итогам встречи президентов Соединенных Штатов и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона в Нормандии в пятницу. По данным газеты Repubblica, правительство Италии рассчитывает объявить о соглашении на саммите в Апулии, однако вероятно, что лидеры G7 оформят его как "принципиальную договоренность", детали которой в середине июля определят главы минфинов стран семерки. После начала Россией СВО Евросоюз и страны "большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Накануне видеоконференции западные СМИ отмечали, что сейчас обсуждается использование доходов от замороженных российских активов для погашения кредита, который Соединенные Штаты могут дать Украине. По информации издания Financial Times, США подталкивают страны "большой семерки" к тому, чтобы передать Киеву кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных активов. Ранее страны Евросоюзе хотели использовать средства, полученные от инвестирования активов, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева. В Кремле подчеркивали, что принятие таких решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В российском МИД называли заморозку активов в Европе воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в РФ и которые были заморожены в ответ на арест российских госрезервов.

https://1prime.ru/20240606/aktivy-848927065.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

g7, замороженные российские активы