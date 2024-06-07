https://1prime.ru/20240607/analitika-848942139.html

Москва и Санкт-Петербург в центре событий рынка

Москва и Санкт-Петербург в центре событий рынка - 07.06.2024, ПРАЙМ

Москва и Санкт-Петербург в центре событий рынка

Вчера российский рубль незначительно подешевел по отношению к основным мировым валютам по итогам торговой сессии. Темпы роста рубля замедлились после... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:00+0300

2024-06-07T09:00+0300

2024-06-07T09:00+0300

мнения аналитиков

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нефть

ставка банка россии

пмэф-2024

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Вчера российский рубль незначительно подешевел по отношению к основным мировым валютам по итогам торговой сессии. Темпы роста рубля замедлились после трехдневного укрепления, так как участники финансового рынка предпочли занять выжидательную позицию накануне решения Центрального банка России по ключевой процентной ставке. Курс доллара США к рублю вырос на 0,08% и составил 88,84 рубля за доллар, курс евро повысился на 0,27% до 96,78 рубля за евро, а курс китайского юаня прибавил 0,08%, достигнув отметки 12,23 рубля за юань.Инвесторы также пристально следят за новостями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня. Ожидается, что выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании форума 7 июня может оказать влияние на динамику курса российской валюты. Тем временем, торги по нефтяным фьючерсам в четверг завершились ростом котировок. Цена на нефть марки Brent подскочила на 1,73% до $79,95 за баррель. Нефтяные цены продолжают восстанавливаться, при этом трейдеры стремятся абстрагироваться от угроз чрезмерного предложения и сосредоточиться на растущих ожиданиях снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США в третьем квартале текущего года. Рынки закладывают около 70% вероятности как минимум одного снижения ставки на четверть процентного пункта со стороны ФРС в сентябре. Позитивная динамика индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае, который вырос до 53,8 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, помогла частично развеять опасения касательно состояния американской экономики и поддержала рост цен на нефть. Американский нефтяной институт (API) и Управление энергетической информации (EIA) подтвердили еще один резкий рост запасов сырой нефти в США на этой неделе, причем объемы хранилищ значительно увеличились после предыдущих сокращений. В пятницу, 7 июня, цена на нефть марки Brent составляет $79,89 за баррель. Техническая картина выглядит следующим образом: за пару дней цена восстановилась на 4%, до $79,89. Однако этого недостаточно для того, чтобы продавцы начали закрывать короткие позиции. Покупателям необходимо закрыть неделю выше уровня $81,20. Внимание инвесторов приковано к заседанию Банка России и последующей пресс-конференции председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Решение по ключевой ставке будет объявлено в 13:30 по московскому времени. Пресс-конференция по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике начнется в 17:00 мск. Рынок заложил в цены ожидания повышения ключевой ставки, поскольку регулятор неоднократно обсуждал возможность ее увеличения на одном из ближайших заседаний. Годовая инфляция в России, согласно данным Росстата, на 3 июня сохранилась на уровне 8,15%, что выше целевого показателя Центробанка в 4%. Это может стать аргументом для возможного повышения ключевой процентной ставки. Вероятность ее повышения составляет более 60%. В пользу ужесточения денежно-кредитной политики говорят недавние повышения ставок по вкладам банками и обвал котировок длинных облигаций федерального займа (ОФЗ). На Московской бирже торги по рублевым парам открылись с незначительным ростом. Рубль демонстрирует стабильность и не позволяет доллару подняться выше 90 рублей из-за его слабости на рынке Форекс. Ожидается, что заседание Центробанка России не окажет существенного влияния на динамику валютных курсов. Если и будет влияние, то оно продлится не более часа. Особый интерес представляет пресс-конференция Набиуллиной, которая была перенесена на более позднее время - 17:00 мск. Полагаю, что в ближайшие дни пара доллар/рубль будет сохранять колебания под отметкой 90 рублей. Индекс Мосбиржи снизился на 0,62%, до 3192,38 п., индекс РТС - на 0,74%, до 1131,97 п. Индекс не стал проходить уровень 3235 п. Участники рынка заняли выжидательную позицию в ожидании решения ЦБ России. Решение способно повлиять на динамику всех рублевых активов. Если день закроется выше 3235 п., ждем тогда продолжения восстановления.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть, ставка банка россии, пмэф-2024