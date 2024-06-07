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Глава Минпромторга Алиханов похвалил Aurus, на который уже пересел - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Глава Минпромторга Алиханов похвалил Aurus, на который уже пересел
Глава Минпромторга Алиханов похвалил Aurus, на который уже пересел - 07.06.2024, ПРАЙМ
Глава Минпромторга Алиханов похвалил Aurus, на который уже пересел
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал в интервью РИА Новости, что пересел на автомобиль Aurus для рабочих поездок. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:35+0300
2024-06-07T19:35+0300
минпромторг
антон алиханов
aurus
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал в интервью РИА Новости, что пересел на автомобиль Aurus для рабочих поездок."Вообще это не первый раз, когда я знакомлюсь с этой машиной: и президент, несколько раз приезжая к нам, использовал Aurus, приглашал меня в этот автомобиль, и я бывал в НАМИ: наблюдал за процессами ремонта, производства. Но за руль пока не садился", - добавил министр.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Кроме того, российский производитель лифтов Meteor (бывший Otis, входит в холдинг S8 Capital) займется производством премиальных лифтов Aurus, стилистические решения для них разработают дизайнеры НАМИ, разработчика автомобилей Aurus.
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минпромторг, антон алиханов, aurus, авто
Минпромторг, Антон Алиханов, Aurus, Авто
19:35 07.06.2024
 
Глава Минпромторга Алиханов похвалил Aurus, на который уже пересел

Глава Минпромторга Алиханов рассказал, что уже пересел на Aurus и доволен авто

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал в интервью РИА Новости, что пересел на автомобиль Aurus для рабочих поездок.
"Вообще это не первый раз, когда я знакомлюсь с этой машиной: и президент, несколько раз приезжая к нам, использовал Aurus, приглашал меня в этот автомобиль, и я бывал в НАМИ: наблюдал за процессами ремонта, производства. Но за руль пока не садился", - добавил министр.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Кроме того, российский производитель лифтов Meteor (бывший Otis, входит в холдинг S8 Capital) займется производством премиальных лифтов Aurus, стилистические решения для них разработают дизайнеры НАМИ, разработчика автомобилей Aurus.
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МинпромторгАнтон АлихановAurusАвто
 
 
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