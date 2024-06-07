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В ЕС выступили против запрета на ввоз элитных авто в Россию через Беларусь

В ЕС выступили против запрета на ввоз элитных авто в Россию через Беларусь - 07.06.2024, ПРАЙМ

В ЕС выступили против запрета на ввоз элитных авто в Россию через Беларусь

Германия и Франция выступают против усилий Евросоюза по ограничению ввоза в РФ товаров люксового сегмента, в частности автомобилей, через Беларуссию, пишет... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T10:52+0300

2024-06-07T10:52+0300

2024-06-07T10:52+0300

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Германия и Франция выступают против усилий Евросоюза по ограничению ввоза в РФ товаров люксового сегмента, в частности автомобилей, через Беларуссию, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов из ЕС. "Германия выступает против усилий европейского союза закрыть лазейку, которая позволяет товарам верхнего ценового сегмента, в частности роскошным автомобилям, поступать в Россию через Беларуссию", - говорится в материале издания. По словам трех собеседников газеты, Франция также не поддерживает введение Евросоюзом ограничений на этом направлении. По словам французского дипломата, Париж выступает за "жесткие санкции в отношении стран, обходящих санкции", однако основное внимание должно быть сосредоточено на "товарах, которые служат военным усилиям России". Немецкий дипломат также отметил, что Германия поддерживает решительные меры против обхода санкций, однако считает, что особое внимание нужно уделять товарам, которые имеют отношения к военным действиям РФ. "Если мы принимаем слабые меры в отношении Беларуси, зная, что товары поступают в Москву через Минск, это немного смешно", - заявил газете один из дипломатов. По данным издания, позиция Берлина и Парижа привела к тому, что в ЕС рассматривают возможность отделить от 14-го пакета санкций против России аналогичные рестрикции против Беларуси, чтобы успеть заключить соглашение к саммиту "Большой семерки", который состоится в Италии 13-15 июня. Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Издание EUobserver сообщало, что страны ЕС хотят согласовать пакет санкций к июлю. В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, ес