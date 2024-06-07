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Титов призвал определить четкие правила для китайских автопроизводителей
Титов призвал определить четкие правила для китайских автопроизводителей - 07.06.2024, ПРАЙМ
Титов призвал определить четкие правила для китайских автопроизводителей
Локализации китайских автопроизводителей в России надо придать импульс, установив для них четкие правила игры, заявил РИА Новости председатель российской части... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:56+0300
2024-06-07T13:56+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Локализации китайских автопроизводителей в России надо придать импульс, установив для них четкие правила игры, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского Комитета мира, дружбы и развития (РККМДР) Борис Титов. "Процесс локализации китайского автопрома в России идёт, но не так быстро, как хотелось бы, его надо более активно развивать", - сказал он в кулуарах ПМЭФ. Для того, чтобы придать локализации импульс, по его словам, "необходимо найти правильные решения". Дело в том, заметил Титов, что главной сложностью на пути локализации автопрома КНР в РФ является боязнь китайцами вторичных санкций со стороны Запада. "Хотя легковые автомобили, автобусы и грузовики не входят в санкционные списки. Китайские производители боятся инвестиций в Россию, потому что опасаются вторичных санкций, что их станут игнорировать западные рынки", - заметил собеседник агентства. "Это проблема. Одно дело просто поставлять автомобили в Россию, как это делается сейчас. Другое - иметь с Россией долгосрочные связи, инвестировать в автопроизводство в РФ", - подчеркнул он. Поскольку от локализации китайским автопроизводителям никуда не деться, добавил Титов, "надо работать, совместно искать решения, четко определить правила игры". Именно этому, сказал он, будет посвящена встреча, которую в конце июня РККМДР проведёт в Китае. "Вместе с Ассоциацией автомобилестроения Китая мы соберём более 40 автопроизводителей, с которыми будем искать пути локализации их в России таким образом, чтобы снизить риски, не нарушать их отношения с другими рынками", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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авто, россия, китай
Титов призвал определить четкие правила для китайских автопроизводителей
Титов: китайским автопроизводителям в РФ надо определить четкие правила игры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Локализации китайских автопроизводителей в России надо придать импульс, установив для них четкие правила игры, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского Комитета мира, дружбы и развития (РККМДР) Борис Титов.
"Процесс локализации китайского автопрома в России идёт, но не так быстро, как хотелось бы, его надо более активно развивать", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.
Для того, чтобы придать локализации импульс, по его словам, "необходимо найти правильные решения".
Дело в том, заметил Титов, что главной сложностью на пути локализации автопрома КНР в РФ является боязнь китайцами вторичных санкций со стороны Запада. "Хотя легковые автомобили, автобусы и грузовики не входят в санкционные списки. Китайские производители боятся инвестиций в Россию, потому что опасаются вторичных санкций, что их станут игнорировать западные рынки", - заметил собеседник агентства.
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"Это проблема. Одно дело просто поставлять автомобили в Россию, как это делается сейчас. Другое - иметь с Россией долгосрочные связи, инвестировать в автопроизводство в РФ", - подчеркнул он. Поскольку от локализации китайским автопроизводителям никуда не деться, добавил Титов, "надо работать, совместно искать решения, четко определить правила игры".
Именно этому, сказал он, будет посвящена встреча, которую в конце июня РККМДР проведёт в Китае. "Вместе с Ассоциацией автомобилестроения Китая мы соберём более 40 автопроизводителей, с которыми будем искать пути локализации их в России таким образом, чтобы снизить риски, не нарушать их отношения с другими рынками", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.