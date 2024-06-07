https://1prime.ru/20240607/banki-848938606.html
Пушилин рассказал о перспективах работы крупных банков в ДНР
Пушилин рассказал о перспективах работы крупных банков в ДНР - 07.06.2024, ПРАЙМ
Пушилин рассказал о перспективах работы крупных банков в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин надеется, что после прихода в Донецкую Народную Республику крупных российских банков жителям региона станет доступен полный спектр... | 07.06.2024, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин надеется, что после прихода в Донецкую Народную Республику крупных российских банков жителям региона станет доступен полный спектр банковских инструментов, сообщил он в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее "Сбер" сообщил, что в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети в городах ДНР и ЛНР, а до конца года начнет работу в Запорожской и Херсонской областях. "Мы всегда приветствовали и всегда стремились, чтобы крупные банки заходили на территорию республики. С учетом того, что такая тенденция сейчас прослеживается, мы рассчитываем, что и полный спектр банковских инструментов будет доступен жителям Донбасса. Мы ждали этого очень долго и рассчитываем, что это сейчас, с заходом крупных банков, все это появится", - сказал Пушилин, отметив, что часть банковских инструментов была уже предоставлена банками, которые работают в республике сейчас, а заход других банков поможет ситуацию улучшить. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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пмэф-2024, днр, банки
Пушилин рассказал о перспективах работы крупных банков в ДНР
Пушилин: с заходом в ДНР крупных банков жителям станет весь спектр банковских инструментов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин надеется, что после прихода в Донецкую Народную Республику крупных российских банков жителям региона станет доступен полный спектр банковских инструментов, сообщил он в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее "Сбер" сообщил, что в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети в городах ДНР и ЛНР, а до конца года начнет работу в Запорожской и Херсонской областях.
"Мы всегда приветствовали и всегда стремились, чтобы крупные банки заходили на территорию республики. С учетом того, что такая тенденция сейчас прослеживается, мы рассчитываем, что и полный спектр банковских инструментов будет доступен жителям Донбасса. Мы ждали этого очень долго и рассчитываем, что это сейчас, с заходом крупных банков, все это появится", - сказал Пушилин, отметив, что часть банковских инструментов была уже предоставлена банками, которые работают в республике сейчас, а заход других банков поможет ситуацию улучшить.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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