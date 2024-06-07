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Путин назвал долю дружественных государств в товарообороте России

Путин назвал долю дружественных государств в товарообороте России - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал долю дружественных государств в товарообороте России

Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, отметил в ходе выступления на пленарной... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:19+0300

2024-06-07T15:19+0300

2024-06-07T15:28+0300

владимир путин

пмэф-2024

мировая торговля

недружественные страны

еаэс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, отметил в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин.На долю дружественных России государств приходится три четверти ее товарооборота. "Мы должны обращать в первую очередь внимание на экономики быстрорастущих государств... Им предстоит определять будущее глобальной экономики", - отметил Путин.По данным экспертов НИИРК, первое место среди самых дружественных к России стран традиционно занимает Белоруссия (88,4 балла). Следом идут Киргизия (60,6), Узбекистан (59,3), Казахстан (58,4), Армения (58,3), Таджикистан (57,9), Азербайджан (57) и Туркменистан (47,1).

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владимир путин, пмэф-2024, мировая торговля, недружественные страны, еаэс