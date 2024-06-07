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Путин назвал долю дружественных государств в товарообороте России - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал долю дружественных государств в товарообороте России
Путин назвал долю дружественных государств в товарообороте России - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал долю дружественных государств в товарообороте России
Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, отметил в ходе выступления на пленарной... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:19+0300
2024-06-07T15:28+0300
владимир путин
пмэф-2024
мировая торговля
недружественные страны
еаэс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, отметил в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин.На долю дружественных России государств приходится три четверти ее товарооборота. "Мы должны обращать в первую очередь внимание на экономики быстрорастущих государств... Им предстоит определять будущее глобальной экономики", - отметил Путин.По данным экспертов НИИРК, первое место среди самых дружественных к России стран традиционно занимает Белоруссия (88,4 балла). Следом идут Киргизия (60,6), Узбекистан (59,3), Казахстан (58,4), Армения (58,3), Таджикистан (57,9), Азербайджан (57) и Туркменистан (47,1).
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владимир путин, пмэф-2024, мировая торговля, недружественные страны, еаэс
Владимир Путин, ПМЭФ-2024, мировая торговля, недружественные страны, ЕАЭС
15:19 07.06.2024 (обновлено: 15:28 07.06.2024)
 
Путин назвал долю дружественных государств в товарообороте России

Путин: на долю дружественных РФ государств приходится три четверти товарооборота

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, отметил в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин.
На долю дружественных России государств приходится три четверти ее товарооборота. "Мы должны обращать в первую очередь внимание на экономики быстрорастущих государств... Им предстоит определять будущее глобальной экономики", - отметил Путин.
По данным экспертов НИИРК, первое место среди самых дружественных к России стран традиционно занимает Белоруссия (88,4 балла). Следом идут Киргизия (60,6), Узбекистан (59,3), Казахстан (58,4), Армения (58,3), Таджикистан (57,9), Азербайджан (57) и Туркменистан (47,1).
 
Владимир ПутинПМЭФ-2024мировая торговлянедружественные страныЕАЭС
 
 
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