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Лихачев заявил о возможном строительстве в Якутии второго блока АЭС - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Лихачев заявил о возможном строительстве в Якутии второго блока АЭС
Лихачев заявил о возможном строительстве в Якутии второго блока АЭС - 07.06.2024, ПРАЙМ
Лихачев заявил о возможном строительстве в Якутии второго блока АЭС
"Росатом" достиг договоренностей с Якутией о строительстве в регионе второго энергоблока АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:59+0300
2024-06-07T15:06+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. "Росатом" достиг договоренностей с Якутией о строительстве в регионе второго энергоблока АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на ПМЭФ-2024."Подготовлен на форуме проект нашего решения вместе с якутским руководством о переходе к двухблочной, фактически малой модульной электростанции в Усть-Куйге", — сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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росатом, якутия, аэс, россия, пмэф-2024
Энергетика, Росатом, ЯКУТИЯ, АЭС, РОССИЯ, ПМЭФ-2024
14:59 07.06.2024 (обновлено: 15:06 07.06.2024)
 
Лихачев заявил о возможном строительстве в Якутии второго блока АЭС

Лихачев: "Росатом" договорился о строительстве второго блока АЭС в Якутии

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев, генеральный директор Государственной корпорации "Росатом"
Алексей Лихачев, генеральный директор Государственной корпорации Росатом - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. "Росатом" достиг договоренностей с Якутией о строительстве в регионе второго энергоблока АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на ПМЭФ-2024.
"Подготовлен на форуме проект нашего решения вместе с якутским руководством о переходе к двухблочной, фактически малой модульной электростанции в Усть-Куйге", — сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ЭнергетикаРосатомЯКУТИЯАЭСРОССИЯПМЭФ-2024
 
 
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