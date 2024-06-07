https://1prime.ru/20240607/energetika-848969209.html
Лихачев заявил о возможном строительстве в Якутии второго блока АЭС
Лихачев заявил о возможном строительстве в Якутии второго блока АЭС - 07.06.2024, ПРАЙМ
Лихачев заявил о возможном строительстве в Якутии второго блока АЭС
"Росатом" достиг договоренностей с Якутией о строительстве в регионе второго энергоблока АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:59+0300
2024-06-07T14:59+0300
2024-06-07T15:06+0300
энергетика
росатом
якутия
аэс
россия
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/84217/99/842179906_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4542c5a2671dcf164b12883fb86590bf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. "Росатом" достиг договоренностей с Якутией о строительстве в регионе второго энергоблока АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на ПМЭФ-2024."Подготовлен на форуме проект нашего решения вместе с якутским руководством о переходе к двухблочной, фактически малой модульной электростанции в Усть-Куйге", — сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
якутия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84217/99/842179906_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3946e46285ff7ca0b751d9be683d45a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росатом, якутия, аэс, россия, пмэф-2024
Энергетика, Росатом, ЯКУТИЯ, АЭС, РОССИЯ, ПМЭФ-2024
Лихачев заявил о возможном строительстве в Якутии второго блока АЭС
Лихачев: "Росатом" договорился о строительстве второго блока АЭС в Якутии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. "Росатом" достиг договоренностей с Якутией о строительстве в регионе второго энергоблока АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на ПМЭФ-2024.
"Подготовлен на форуме проект нашего решения вместе с якутским руководством о переходе к двухблочной, фактически малой модульной электростанции в Усть-Куйге", — сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.