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Лихачев заявил о возможном строительстве в Якутии второго блока АЭС

Лихачев заявил о возможном строительстве в Якутии второго блока АЭС - 07.06.2024, ПРАЙМ

Лихачев заявил о возможном строительстве в Якутии второго блока АЭС

"Росатом" достиг договоренностей с Якутией о строительстве в регионе второго энергоблока АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:59+0300

2024-06-07T14:59+0300

2024-06-07T15:06+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. "Росатом" достиг договоренностей с Якутией о строительстве в регионе второго энергоблока АЭС малой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на ПМЭФ-2024."Подготовлен на форуме проект нашего решения вместе с якутским руководством о переходе к двухблочной, фактически малой модульной электростанции в Усть-Куйге", — сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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росатом, якутия, аэс, россия, пмэф-2024