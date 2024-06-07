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Россия продвигается. Почему Европа не может дать ВСУ нужную помощь - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240607/evropa-848944333.html
Россия продвигается. Почему Европа не может дать ВСУ нужную помощь
Россия продвигается. Почему Европа не может дать ВСУ нужную помощь - 07.06.2024, ПРАЙМ
Россия продвигается. Почему Европа не может дать ВСУ нужную помощь
Европа сталкивается с проблемой в виде недостаточных темпов производства оружия — даже по прошествии более двух лет с начала российской спецоперации ЕС не... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:31+0300
2024-06-07T09:32+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Европа сталкивается с проблемой в виде недостаточных темпов производства оружия — даже по прошествии более двух лет с начала российской спецоперации ЕС не удалось "раскачать" эту отрасль, отмечает аналитик Войтех Багенский для чешского издания iROZHLAS.Эксперт Майкл Кайммадж говорит, что украинский фронт смещается в сторону украинского тыла, ситуация для Украины отчаянная. Российским войскам удается продвигаться, используя ракеты и дроны, в то время как Украине не хватает снарядов, оружия и людей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПоставки западной помощи буксуют, опасения связаны с возможной эскалацией войны в Европе. Ситуация на линии фронта остается в целом неизменной, Россия получает незначительные территориальные приобретения, говорит эксперт.Кайммадж назвал три фактора, которые осложнили положение Киева, — промедление с помощью из США, нехватка людских ресурсов и способность России расширять свои возможности.В то же время американская "инъекция" в виде более 61 миллиардов долларов уже на Украине, а Владимир Зеленский объявил волну мобилизации.Однако ситуация для Украины остается непростой, она перешла в стратегическую оборону.Как отмечается, боеприпасы и оружие на Украину не поступают в нужном количестве и вовремя, а позиция западных государств вызывает критику.Что касается нехватки личного состава, то западные страны это поставило перед сложным решением, поскольку в рамках мобилизации на родину должны вернуться украинцы, пребывающие за рубежом. В связи с этим эксперты отмечают, что вряд ли можно возвращать в страну, где бушует война, тех, кому по той же причине ранее было предоставлено убежище.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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всу, европа, оружие
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЕВРОПА, оружие
09:31 07.06.2024 (обновлено: 09:32 07.06.2024)
 
Россия продвигается. Почему Европа не может дать ВСУ нужную помощь

iROZHLAS: за два года ЕС не удалось "раскачать" оружейную отрасль

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Европа сталкивается с проблемой в виде недостаточных темпов производства оружия — даже по прошествии более двух лет с начала российской спецоперации ЕС не удалось "раскачать" эту отрасль, отмечает аналитик Войтех Багенский для чешского издания iROZHLAS.
Эксперт Майкл Кайммадж говорит, что украинский фронт смещается в сторону украинского тыла, ситуация для Украины отчаянная. Российским войскам удается продвигаться, используя ракеты и дроны, в то время как Украине не хватает снарядов, оружия и людей.
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Поставки западной помощи буксуют, опасения связаны с возможной эскалацией войны в Европе. Ситуация на линии фронта остается в целом неизменной, Россия получает незначительные территориальные приобретения, говорит эксперт.
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Кайммадж назвал три фактора, которые осложнили положение Киева, — промедление с помощью из США, нехватка людских ресурсов и способность России расширять свои возможности.
В то же время американская "инъекция" в виде более 61 миллиардов долларов уже на Украине, а Владимир Зеленский объявил волну мобилизации.
Однако ситуация для Украины остается непростой, она перешла в стратегическую оборону.
Как отмечается, боеприпасы и оружие на Украину не поступают в нужном количестве и вовремя, а позиция западных государств вызывает критику.
Что касается нехватки личного состава, то западные страны это поставило перед сложным решением, поскольку в рамках мобилизации на родину должны вернуться украинцы, пребывающие за рубежом. В связи с этим эксперты отмечают, что вряд ли можно возвращать в страну, где бушует война, тех, кому по той же причине ранее было предоставлено убежище.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВСУЕВРОПАоружие
 
 
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