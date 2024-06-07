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Макрон намерен создать коалицию стран, готовых направить инструкторов Киеву - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Макрон намерен создать коалицию стран, готовых направить инструкторов Киеву
Макрон намерен создать коалицию стран, готовых направить инструкторов Киеву - 07.06.2024, ПРАЙМ
Макрон намерен создать коалицию стран, готовых направить инструкторов Киеву
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T22:07+0300
2024-06-07T22:07+0300
спецоперация на украине
франция
украина
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ПАРИЖ, 7 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину. "По поводу французских инструкторов на украинской земле... Это законная просьба... В интересах эффективности мы намерены создать коалицию, и некоторые наши партнеры уже дали свое согласие... Мы собираемся использовать ближайшие дни для завершения создания как можно более широкой коалиции", — заявил в пятницу Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вел Елисейский дворец на своем YouTube-канале. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В четверг французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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франция, украина, военная помощь, военная помощь украине, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, военная помощь, военная помощь Украине, Эммануэль Макрон
22:07 07.06.2024
 
Макрон намерен создать коалицию стран, готовых направить инструкторов Киеву

Макрон намерен создать коалицию стран, готовых направлять инструкторов в Киев

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 7 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни завершить создание коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов на Украину.
"По поводу французских инструкторов на украинской земле... Это законная просьба... В интересах эффективности мы намерены создать коалицию, и некоторые наши партнеры уже дали свое согласие... Мы собираемся использовать ближайшие дни для завершения создания как можно более широкой коалиции", — заявил в пятницу Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой вел Елисейский дворец на своем YouTube-канале.
Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В четверг французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Франция передаст Киеву истребители Mirage 2000-5
Вчера, 22:11
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
 
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