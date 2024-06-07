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СПбМТСБ будет сотрудничать с биржей Ирана в рамках формата ЕАЭС+

СПбМТСБ будет сотрудничать с биржей Ирана в рамках формата ЕАЭС+ - 07.06.2024, ПРАЙМ

СПбМТСБ будет сотрудничать с биржей Ирана в рамках формата ЕАЭС+

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует сотрудничество с биржей Ирана в рамках формата ЕАЭС+, сообщил РИА Новости на ПМЭФ... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T08:58+0300

2024-06-07T08:58+0300

2024-06-07T08:58+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует сотрудничество с биржей Ирана в рамках формата ЕАЭС+, сообщил РИА Новости на ПМЭФ президент торговой площадки Игорь Артемьев. "С Ираном мы в активной фазе (сотрудничества - ред.). Вообще по части Ирана возможна формула ЕАЭС+ вместе с Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и Россией. Мы работаем над этим", - сказал он, утвердительно отвечая на вопрос, начались ли уже переговоры со странами. Артемьев также сообщил, что в рамках ПМЭФ было принято решение о создании единого биржевого рынка в рамках ЕАЭС+. Товарные биржи РФ, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии договорились о создании международной системы индикаторов. Технологической основой системы станет информационно-аналитическая платформа SPX - собственная разработка СПбМТСБ, добавил глава торговой площадки. По своей сути запущенная в апреле платформа является аналогом терминала новостного агентства Блумберг. Кроме того, в этом году биржи пяти стран подготовят макеты совместных торгов. По словам главы биржи, в дальнейшем СПбМТСБ видит возможным объединение биржевых продаж среди государств БРИКС. "Мы, как одна из бирж России, должны принять участие в этом проекте и можем стать одним из организаторов биржи БРИКС", - заключил Артемьев. В декабре прошлого года СПбМТСБ и Иранская товарная биржа (IME) обсудили возможное расширение торгов на двух площадках за счет иранской агропромышленной продукции, а также лесоматериалов и металлопродуктов из России. Кроме того, представители бирж обсудили форматы информационного обмена и взаимной технологической помощи. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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спбмтсб, иран, пмэф-2024, еаэс