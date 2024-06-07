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Совкомбанк и МСП Банк облегчат кредиты малому бизнесу

Совкомбанк и МСП Банк облегчат кредиты малому бизнесу - 07.06.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк и МСП Банк облегчат кредиты малому бизнесу

Совкомбанк и МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП подписали на ПМЭФ-2024 меморандум о долгосрочном сотрудничестве на рынке ценных бумаг и в направлении | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:29+0300

2024-06-07T14:29+0300

2024-06-07T14:54+0300

совкомбанк

мсп

кредит

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МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Совкомбанк и МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП подписали на ПМЭФ-2024 меморандум о долгосрочном сотрудничестве на рынке ценных бумаг и в направлении кредитования компаний МСП. Стороны планируют осуществить сделку по секьюритизации на сумму до 10 миллиардов рублей. Также предполагается развитие сотрудничества по выпуску облигаций компаний МСП, планирующих привлекать финансирование на фондовом рынке. "Подписание этого соглашение стало органическим продолжением исторического взаимодействия между Совкомбанком МСП Банком в части организации выпусков секьюритизации портфелей кредитов малому и среднему бизнесу, – сообщил заместитель председателя правления - руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов. — Рад отметить, что наше сотрудничество способствует развитию сегмента МСП, что очень важно как с точки зрения содействия Корпорации МСП в реализации целей ее деятельности, так и развития экономики страны в целом". Михаил Автухов также сообщил, что в последние несколько лет Совкомбанк последовательно развивает направление долгового финансирования компаний малой и средней капитализации и в настоящий момент входит в число уверенных лидеров этого сегмента. "Для нас критически важно усиление взаимодействия и сотрудничества с одним из ключевых институтов развития сегмента МСП", —добавил зампред Совкомбанка. "Наше сотрудничество с коллегами из Совкомбанка направлено на повышение прозрачности и стандартизацию инструментов рынка рефинансирования кредитов, предоставленных компаниям МСП. Это позволит постепенно снижать транзакционные издержки для участников сделок по секьюритизации и тем самым привлекать новых инвесторов. Рост числа участников таких сделок будет способствовать высвобождению дополнительных финансовых ресурсов, что даст возможность увеличить объем кредитования бизнеса", — отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.

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совкомбанк, мсп, кредит