Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о российских кредитах Африке - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240607/kredity-848990749.html
Песков рассказал о российских кредитах Африке
Песков рассказал о российских кредитах Африке - 07.06.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о российских кредитах Африке
Россия не может себе позволить выдавать безвозвратные кредиты странам Африки, как это было во времена СССР, нужны новые рамки для сотрудничества, заявил пресс... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T20:46+0300
2024-06-07T20:48+0300
экономика
африка
россия
дмитрий песков
кредиты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906560_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_3d64f769462b92f59cf15eefbd6318f8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Россия не может себе позволить выдавать безвозвратные кредиты странам Африки, как это было во времена СССР, нужны новые рамки для сотрудничества, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не так богаты, и у нас у самих много проблем, которые нужно решать. И, наверно, мы не должны быть таким добрым дедушкой Морозом. Здесь, наверно, такая филантропия вряд ли подойдет. Здесь именно нужны новые рамки для сотрудничества. Новые рамки, основанные на взаимной выгоде, на взаимном уважении, основанные на учете взаимных обеспокоенностей", — отметил Песков в интервью в студии телеканала РБК на ПМЭФ-2024. Он подчеркнул, что во времена СССР была совсем другая система, которая могла себе позволить себе раздавать кредиты без последствий для экономики.
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906560_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_0049b474176752a7fc26795b3b06a1d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
африка, россия, дмитрий песков, кредиты
Экономика, АФРИКА, РОССИЯ, Дмитрий Песков, КРЕДИТЫ
20:46 07.06.2024 (обновлено: 20:48 07.06.2024)
 
Песков рассказал о российских кредитах Африке

Песков: Россия не может себе позволить выдавать безвозвратные кредиты Африке

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Россия не может себе позволить выдавать безвозвратные кредиты странам Африки, как это было во времена СССР, нужны новые рамки для сотрудничества, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не так богаты, и у нас у самих много проблем, которые нужно решать. И, наверно, мы не должны быть таким добрым дедушкой Морозом. Здесь, наверно, такая филантропия вряд ли подойдет. Здесь именно нужны новые рамки для сотрудничества. Новые рамки, основанные на взаимной выгоде, на взаимном уважении, основанные на учете взаимных обеспокоенностей", — отметил Песков в интервью в студии телеканала РБК на ПМЭФ-2024.
Он подчеркнул, что во времена СССР была совсем другая система, которая могла себе позволить себе раздавать кредиты без последствий для экономики.
 
ЭкономикаАФРИКАРОССИЯДмитрий ПесковКРЕДИТЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала