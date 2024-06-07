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Песков рассказал о российских кредитах Африке

Песков рассказал о российских кредитах Африке - 07.06.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о российских кредитах Африке

Россия не может себе позволить выдавать безвозвратные кредиты странам Африки, как это было во времена СССР, нужны новые рамки для сотрудничества, заявил пресс... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T20:46+0300

2024-06-07T20:46+0300

2024-06-07T20:48+0300

экономика

африка

россия

дмитрий песков

кредиты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Россия не может себе позволить выдавать безвозвратные кредиты странам Африки, как это было во времена СССР, нужны новые рамки для сотрудничества, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не так богаты, и у нас у самих много проблем, которые нужно решать. И, наверно, мы не должны быть таким добрым дедушкой Морозом. Здесь, наверно, такая филантропия вряд ли подойдет. Здесь именно нужны новые рамки для сотрудничества. Новые рамки, основанные на взаимной выгоде, на взаимном уважении, основанные на учете взаимных обеспокоенностей", — отметил Песков в интервью в студии телеканала РБК на ПМЭФ-2024. Он подчеркнул, что во времена СССР была совсем другая система, которая могла себе позволить себе раздавать кредиты без последствий для экономики.

африка

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африка, россия, дмитрий песков, кредиты