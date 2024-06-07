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В Кремле ответили на агрессивную лексику Байдена в адрес Путина

В Кремле ответили на агрессивную лексику Байдена в адрес Путина - 07.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на агрессивную лексику Байдена в адрес Путина

Агрессивная лексика Джо Байдена в адрес Владимира Путина не красит президента США, и российский президент реагировать на это не будет, заявил официальный... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T11:57+0300

2024-06-07T11:57+0300

2024-06-07T12:05+0300

кремль

дмитрий песков

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Агрессивная лексика Джо Байдена в адрес Владимира Путина не красит президента США, и российский президент реагировать на это не будет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Да, мы ему (Путину - ред.) успели это рассказать. Вы знаете, каждый раз мы задаемся вопросом, что именно имел ввиду президент Байден", - сказал Песков. Накануне Джо Байден в очередной раз оскорбительно высказался в адрес президента России, назвав его "диктатором", с которым он знаком более сорока лет. При этом он не уточнил, при каких обстоятельствах произошло знакомство четыре десятка лет назад. Байден и ранее резко и оскорбительно высказывался в адрес российского лидера. В 2021 году Путин "без иронии и без шуток" пожелал американскому коллеге здоровья. Так он ответил на вопрос об отношении к словам американского лидера в интервью телеканалу ABC News, когда Байден впервые крайне резко высказался о Путине.

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кремль, дмитрий песков, владимир путин, джо байден