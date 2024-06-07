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В Кремле ответили на агрессивную лексику Байдена в адрес Путина - 07.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на агрессивную лексику Байдена в адрес Путина
В Кремле ответили на агрессивную лексику Байдена в адрес Путина - 07.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на агрессивную лексику Байдена в адрес Путина
Агрессивная лексика Джо Байдена в адрес Владимира Путина не красит президента США, и российский президент реагировать на это не будет, заявил официальный... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T11:57+0300
2024-06-07T12:05+0300
кремль
дмитрий песков
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Агрессивная лексика Джо Байдена в адрес Владимира Путина не красит президента США, и российский президент реагировать на это не будет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Да, мы ему (Путину - ред.) успели это рассказать. Вы знаете, каждый раз мы задаемся вопросом, что именно имел ввиду президент Байден", - сказал Песков. Накануне Джо Байден в очередной раз оскорбительно высказался в адрес президента России, назвав его "диктатором", с которым он знаком более сорока лет. При этом он не уточнил, при каких обстоятельствах произошло знакомство четыре десятка лет назад. Байден и ранее резко и оскорбительно высказывался в адрес российского лидера. В 2021 году Путин "без иронии и без шуток" пожелал американскому коллеге здоровья. Так он ответил на вопрос об отношении к словам американского лидера в интервью телеканалу ABC News, когда Байден впервые крайне резко высказался о Путине.
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кремль, дмитрий песков, владимир путин, джо байден
Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Джо Байден
11:57 07.06.2024 (обновлено: 12:05 07.06.2024)
 
В Кремле ответили на агрессивную лексику Байдена в адрес Путина

Песков: агрессивная лексика Байдена в адрес Путина не красит президента США

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Агрессивная лексика Джо Байдена в адрес Владимира Путина не красит президента США, и российский президент реагировать на это не будет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, мы ему (Путину - ред.) успели это рассказать. Вы знаете, каждый раз мы задаемся вопросом, что именно имел ввиду президент Байден", - сказал Песков.
Накануне Джо Байден в очередной раз оскорбительно высказался в адрес президента России, назвав его "диктатором", с которым он знаком более сорока лет. При этом он не уточнил, при каких обстоятельствах произошло знакомство четыре десятка лет назад. Байден и ранее резко и оскорбительно высказывался в адрес российского лидера.
В 2021 году Путин "без иронии и без шуток" пожелал американскому коллеге здоровья. Так он ответил на вопрос об отношении к словам американского лидера в интервью телеканалу ABC News, когда Байден впервые крайне резко высказался о Путине.
 
КремльДмитрий ПесковВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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