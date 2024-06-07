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Путин рассказал о новой мобилизации и русском характере

Путин рассказал о новой мобилизации и русском характере - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о новой мобилизации и русском характере

Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T18:13+0300

2024-06-07T18:13+0300

2024-06-07T18:15+0300

спецоперация на украине

владимир путин

сво

мобилизация

мобилизация на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ. "Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль", - сказал российский лидер. "Мы видим, что такое русский характер, и опираемся на это, никакое ядерное оружие нам не надо", - добавил так же Путин. Российский лидер упомянул и процессы, который происходят на Украине в связи с их планами мобилизации. Ранее принятый На Украине законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание, предусматривает службу около четырех тысяч заключенных в ВСУ. Закон об усилении мобилизации в Украине, вступивший в силу 18 мая, требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию военных и полицейских.

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