https://1prime.ru/20240607/mobilizatsiya--848983544.html
Путин рассказал о новой мобилизации и русском характере
Путин рассказал о новой мобилизации и русском характере - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о новой мобилизации и русском характере
Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:13+0300
2024-06-07T18:13+0300
2024-06-07T18:15+0300
спецоперация на украине
владимир путин
сво
мобилизация
мобилизация на украине
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/83871/18/838711815_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5e33a52ac3d9effbc3c7c05d21a6e446.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ. "Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль", - сказал российский лидер. "Мы видим, что такое русский характер, и опираемся на это, никакое ядерное оружие нам не надо", - добавил так же Путин. Российский лидер упомянул и процессы, который происходят на Украине в связи с их планами мобилизации. Ранее принятый На Украине законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание, предусматривает службу около четырех тысяч заключенных в ВСУ. Закон об усилении мобилизации в Украине, вступивший в силу 18 мая, требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию военных и полицейских.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83871/18/838711815_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_34c4b36ee0d98efdb7a5d29d005aafc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сво, мобилизация, мобилизация на украине, пмэф-2024
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, СВО, мобилизация, мобилизация на Украине, ПМЭФ-2024
Путин рассказал о новой мобилизации и русском характере
Путин: необходимости проводить мобилизацию в России нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ.
"Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль", - сказал российский лидер. "Мы видим, что такое русский характер, и опираемся на это, никакое ядерное оружие нам не надо", - добавил так же Путин.
Российский лидер упомянул и процессы, который происходят на Украине в связи с их планами мобилизации.
Ранее принятый На Украине законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание, предусматривает службу около четырех тысяч заключенных в ВСУ. Закон об усилении мобилизации в Украине, вступивший в силу 18 мая, требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию военных и полицейских.