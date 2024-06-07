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Путин рассказал о новой мобилизации и русском характере - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о новой мобилизации и русском характере
Путин рассказал о новой мобилизации и русском характере - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о новой мобилизации и русском характере
Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:13+0300
2024-06-07T18:15+0300
спецоперация на украине
владимир путин
сво
мобилизация
мобилизация на украине
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ. "Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль", - сказал российский лидер. "Мы видим, что такое русский характер, и опираемся на это, никакое ядерное оружие нам не надо", - добавил так же Путин. Российский лидер упомянул и процессы, который происходят на Украине в связи с их планами мобилизации. Ранее принятый На Украине законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание, предусматривает службу около четырех тысяч заключенных в ВСУ. Закон об усилении мобилизации в Украине, вступивший в силу 18 мая, требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию военных и полицейских.
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владимир путин, сво, мобилизация, мобилизация на украине, пмэф-2024
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, СВО, мобилизация, мобилизация на Украине, ПМЭФ-2024
18:13 07.06.2024 (обновлено: 18:15 07.06.2024)
 
Путин рассказал о новой мобилизации и русском характере

Путин: необходимости проводить мобилизацию в России нет

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ.
"Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль", - сказал российский лидер. "Мы видим, что такое русский характер, и опираемся на это, никакое ядерное оружие нам не надо", - добавил так же Путин.
Российский лидер упомянул и процессы, который происходят на Украине в связи с их планами мобилизации.
Ранее принятый На Украине законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание, предусматривает службу около четырех тысяч заключенных в ВСУ. Закон об усилении мобилизации в Украине, вступивший в силу 18 мая, требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию военных и полицейских.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинСВОмобилизациямобилизация на УкраинеПМЭФ-2024
 
 
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