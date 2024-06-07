https://1prime.ru/20240607/nato-848980078.html

"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России

"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России - 07.06.2024, ПРАЙМ

"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России

НАТО проводит недальновидную политику в отношении РФ, повторяя ошибки прошлого, считает профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T17:18+0300

2024-06-07T17:18+0300

2024-06-07T17:18+0300

спецоперация на украине

украина

нато

россия

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. НАТО проводит недальновидную политику в отношении РФ, повторяя ошибки прошлого, считает профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в эфире YouTube-канала британского политика Джорджа Гэллоуэя."Это поколение дураков просто играет в слепой блеф, рассчитывая на то, что заставит Россию отступить. Война начинается, когда у одной стороны создается впечатление, что она может одержать легкую победу, а другая сторона просто сдастся. И именно это НАТО ошибочно думает о России", — сказал профессор.Он отметил, что провокационные действия и решения по отношению к РФ символизируют о западном невежестве, объясняя это тем, что большая часть лидеров Запада родилась после второй мировой войны и не может здраво оценить ее последствия.Ранее Вашингтон разрешил ВСУ применять передаваемое им вооружение для атак по целям на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.

https://1prime.ru/20240607/matvienko-848965612.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, россия, сво