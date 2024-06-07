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"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России - 07.06.2024, ПРАЙМ
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"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России
"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России - 07.06.2024, ПРАЙМ
"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России
НАТО проводит недальновидную политику в отношении РФ, повторяя ошибки прошлого, считает профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:18+0300
2024-06-07T17:18+0300
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. НАТО проводит недальновидную политику в отношении РФ, повторяя ошибки прошлого, считает профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в эфире YouTube-канала британского политика Джорджа Гэллоуэя."Это поколение дураков просто играет в слепой блеф, рассчитывая на то, что заставит Россию отступить. Война начинается, когда у одной стороны создается впечатление, что она может одержать легкую победу, а другая сторона просто сдастся. И именно это НАТО ошибочно думает о России", — сказал профессор.Он отметил, что провокационные действия и решения по отношению к РФ символизируют о западном невежестве, объясняя это тем, что большая часть лидеров Запада родилась после второй мировой войны и не может здраво оценить ее последствия.Ранее Вашингтон разрешил ВСУ применять передаваемое им вооружение для атак по целям на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, РОССИЯ, СВО
17:18 07.06.2024
 
"Война начинается". В Лондоне раскрыли ошибку НАТО в отношении России

Самуэли: в НАТО ошибочно полагают, что смогут легко победить Россию

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. НАТО проводит недальновидную политику в отношении РФ, повторяя ошибки прошлого, считает профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в эфире YouTube-канала британского политика Джорджа Гэллоуэя.
"Это поколение дураков просто играет в слепой блеф, рассчитывая на то, что заставит Россию отступить. Война начинается, когда у одной стороны создается впечатление, что она может одержать легкую победу, а другая сторона просто сдастся. И именно это НАТО ошибочно думает о России", — сказал профессор.
Он отметил, что провокационные действия и решения по отношению к РФ символизируют о западном невежестве, объясняя это тем, что большая часть лидеров Запада родилась после второй мировой войны и не может здраво оценить ее последствия.
Ранее Вашингтон разрешил ВСУ применять передаваемое им вооружение для атак по целям на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.
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