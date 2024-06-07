Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240607/neft-848964022.html
Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть
Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть - 07.06.2024, ПРАЙМ
Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть
Мировой спрос на нефть в ближайшие 10 лет ежегодно будет расти на 1 миллион баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:04+0300
2024-06-07T14:12+0300
энергетика
россия
нефть
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/28/841402873_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ce74659a3c6d0c4a4078bedb82c1353a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть в ближайшие 10 лет ежегодно будет расти на 1 миллион баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы смотрим не сиюминутно на ситуацию на рынке (нефти в мире - ред.). Все-таки нефтяная отрасль очень капиталоемкая, инвестиционно по срокам длительный процесс. Мы смотрим на 10-20 лет вперед. Мы считаем, что в ближайшие 10 лет, например, спрос будет расти на рынке более 1 миллиона баррелей в сутки ежегодно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240607/toplivnyy-dempfer-848962760.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/28/841402873_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_afc6842555e8bac03264be8300f12090.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, Александр Новак
14:04 07.06.2024 (обновлено: 14:12 07.06.2024)
 
Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть

Новак: мировой спрос на нефть будет ежегодно расти на миллион баррелей в сутки

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть в ближайшие 10 лет ежегодно будет расти на 1 миллион баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы смотрим не сиюминутно на ситуацию на рынке (нефти в мире - ред.). Все-таки нефтяная отрасль очень капиталоемкая, инвестиционно по срокам длительный процесс. Мы смотрим на 10-20 лет вперед. Мы считаем, что в ближайшие 10 лет, например, спрос будет расти на рынке более 1 миллиона баррелей в сутки ежегодно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Новак сообщил о корректировке формулы расчета топливного демпфера
13:57
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала