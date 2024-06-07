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Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть
Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть - 07.06.2024, ПРАЙМ
Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть
Мировой спрос на нефть в ближайшие 10 лет ежегодно будет расти на 1 миллион баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:04+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть в ближайшие 10 лет ежегодно будет расти на 1 миллион баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы смотрим не сиюминутно на ситуацию на рынке (нефти в мире - ред.). Все-таки нефтяная отрасль очень капиталоемкая, инвестиционно по срокам длительный процесс. Мы смотрим на 10-20 лет вперед. Мы считаем, что в ближайшие 10 лет, например, спрос будет расти на рынке более 1 миллиона баррелей в сутки ежегодно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, нефть, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, Александр Новак
Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть
Новак: мировой спрос на нефть будет ежегодно расти на миллион баррелей в сутки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть в ближайшие 10 лет ежегодно будет расти на 1 миллион баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы смотрим не сиюминутно на ситуацию на рынке (нефти в мире - ред.). Все-таки нефтяная отрасль очень капиталоемкая, инвестиционно по срокам длительный процесс. Мы смотрим на 10-20 лет вперед. Мы считаем, что в ближайшие 10 лет, например, спрос будет расти на рынке более 1 миллиона баррелей в сутки ежегодно", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Новак сообщил о корректировке формулы расчета топливного демпфера