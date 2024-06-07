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В ОАЭ рассказали, сколько миру нужно ежегодно инвестировать в рынок нефти - 07.06.2024, ПРАЙМ
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В ОАЭ рассказали, сколько миру нужно ежегодно инвестировать в рынок нефти
В ОАЭ рассказали, сколько миру нужно ежегодно инвестировать в рынок нефти - 07.06.2024, ПРАЙМ
В ОАЭ рассказали, сколько миру нужно ежегодно инвестировать в рынок нефти
Миру необходимо инвестировать в рынок нефти около 600 миллиардов долларов в год, заявил РИА Новости министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазрауи в кулуарах... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:55+0300
2024-06-07T15:01+0300
энергетика
мир
нефть
оаэ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Миру необходимо инвестировать в рынок нефти около 600 миллиардов долларов в год, заявил РИА Новости министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазрауи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Есть позитивное влияние на этот рынок, инвестиции продолжаются. Нам во всем мире необходимо инвестировать около 600 миллиардов долларов в год", - сказал аль-Мазрауи.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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мир, нефть, оаэ
Энергетика, МИР, Нефть, ОАЭ
14:55 07.06.2024 (обновлено: 15:01 07.06.2024)
 
В ОАЭ рассказали, сколько миру нужно ежегодно инвестировать в рынок нефти

Власти ОАЭ: миру необходимо инвестировать в рынок нефти около $600 млрд в год

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Миру необходимо инвестировать в рынок нефти около 600 миллиардов долларов в год, заявил РИА Новости министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазрауи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Есть позитивное влияние на этот рынок, инвестиции продолжаются. Нам во всем мире необходимо инвестировать около 600 миллиардов долларов в год", - сказал аль-Мазрауи.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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