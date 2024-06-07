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В ОАЭ рассказали, сколько миру нужно ежегодно инвестировать в рынок нефти

В ОАЭ рассказали, сколько миру нужно ежегодно инвестировать в рынок нефти - 07.06.2024, ПРАЙМ

В ОАЭ рассказали, сколько миру нужно ежегодно инвестировать в рынок нефти

Миру необходимо инвестировать в рынок нефти около 600 миллиардов долларов в год, заявил РИА Новости министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазрауи в кулуарах... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:55+0300

2024-06-07T14:55+0300

2024-06-07T15:01+0300

энергетика

мир

нефть

оаэ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Миру необходимо инвестировать в рынок нефти около 600 миллиардов долларов в год, заявил РИА Новости министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазрауи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Есть позитивное влияние на этот рынок, инвестиции продолжаются. Нам во всем мире необходимо инвестировать около 600 миллиардов долларов в год", - сказал аль-Мазрауи.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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