https://1prime.ru/20240607/neft-848968625.html
В ОАЭ рассказали, сколько миру нужно ежегодно инвестировать в рынок нефти
В ОАЭ рассказали, сколько миру нужно ежегодно инвестировать в рынок нефти - 07.06.2024, ПРАЙМ
В ОАЭ рассказали, сколько миру нужно ежегодно инвестировать в рынок нефти
Миру необходимо инвестировать в рынок нефти около 600 миллиардов долларов в год, заявил РИА Новости министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазрауи в кулуарах... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:55+0300
2024-06-07T14:55+0300
2024-06-07T15:01+0300
энергетика
мир
нефть
оаэ
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Миру необходимо инвестировать в рынок нефти около 600 миллиардов долларов в год, заявил РИА Новости министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазрауи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Есть позитивное влияние на этот рынок, инвестиции продолжаются. Нам во всем мире необходимо инвестировать около 600 миллиардов долларов в год", - сказал аль-Мазрауи.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мир, нефть, оаэ
Энергетика, МИР, Нефть, ОАЭ
В ОАЭ рассказали, сколько миру нужно ежегодно инвестировать в рынок нефти
Власти ОАЭ: миру необходимо инвестировать в рынок нефти около $600 млрд в год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Миру необходимо инвестировать в рынок нефти около 600 миллиардов долларов в год, заявил РИА Новости министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазрауи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Есть позитивное влияние на этот рынок, инвестиции продолжаются. Нам во всем мире необходимо инвестировать около 600 миллиардов долларов в год", - сказал аль-Мазрауи.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.