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Новак расказал о нефтепроводе в Китай параллельно "Силе Сибири 2"
Новак расказал о нефтепроводе в Китай параллельно "Силе Сибири 2" - 07.06.2024, ПРАЙМ
Новак расказал о нефтепроводе в Китай параллельно "Силе Сибири 2"
Концепция нефтепровода, параллельного газопроводу "Силе Сибири 2", для экспорта нефти в Китай находится на стадии формирования концепции, его мощность может... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:54+0300
2024-06-07T13:54+0300
2024-06-07T13:57+0300
нефть
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китай
сила сибири 2
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энергетика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Концепция нефтепровода, параллельного газопроводу "Силе Сибири 2", для экспорта нефти в Китай находится на стадии формирования концепции, его мощность может составить до 30 миллионов тонн в год, сообщил журналистам на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос об идее проекта строительства нефтепровода параллельно газопроводу "Сила Сибири 2", Новак сказал: "Такой перспективный проект, который может быть реализован. Сейчас на стадии формирования концепции". Что касается параметров его мощности, то вице-премьер заметил: "Я думаю, до 30 миллионов тонн. Пока он в очень еще таком сыром виде. Сырьевая база - российские месторождения. Это вопрос трубопроводных поставок, диверсификации экспорта". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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нефть, россия, китай, сила сибири 2, александр новак
Нефть, РОССИЯ, КИТАЙ, Сила Сибири 2, Александр Новак, Энергетика
Новак расказал о нефтепроводе в Китай параллельно "Силе Сибири 2"
Новак: нефтепровод в Китай параллельно "Силе Сибири 2" на стадии формирования концепции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Концепция нефтепровода, параллельного газопроводу "Силе Сибири 2", для экспорта нефти в Китай находится на стадии формирования концепции, его мощность может составить до 30 миллионов тонн в год, сообщил журналистам на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос об идее проекта строительства нефтепровода параллельно газопроводу "Сила Сибири 2", Новак сказал: "Такой перспективный проект, который может быть реализован. Сейчас на стадии формирования концепции".
Что касается параметров его мощности, то вице-премьер заметил: "Я думаю, до 30 миллионов тонн. Пока он в очень еще таком сыром виде. Сырьевая база - российские месторождения. Это вопрос трубопроводных поставок, диверсификации экспорта".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.