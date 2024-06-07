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Новак расказал о нефтепроводе в Китай параллельно "Силе Сибири 2" - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Новак расказал о нефтепроводе в Китай параллельно "Силе Сибири 2"
Новак расказал о нефтепроводе в Китай параллельно "Силе Сибири 2" - 07.06.2024, ПРАЙМ
Новак расказал о нефтепроводе в Китай параллельно "Силе Сибири 2"
Концепция нефтепровода, параллельного газопроводу "Силе Сибири 2", для экспорта нефти в Китай находится на стадии формирования концепции, его мощность может... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:54+0300
2024-06-07T13:57+0300
нефть
россия
китай
сила сибири 2
александр новак
энергетика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Концепция нефтепровода, параллельного газопроводу "Силе Сибири 2", для экспорта нефти в Китай находится на стадии формирования концепции, его мощность может составить до 30 миллионов тонн в год, сообщил журналистам на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос об идее проекта строительства нефтепровода параллельно газопроводу "Сила Сибири 2", Новак сказал: "Такой перспективный проект, который может быть реализован. Сейчас на стадии формирования концепции". Что касается параметров его мощности, то вице-премьер заметил: "Я думаю, до 30 миллионов тонн. Пока он в очень еще таком сыром виде. Сырьевая база - российские месторождения. Это вопрос трубопроводных поставок, диверсификации экспорта". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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нефть, россия, китай, сила сибири 2, александр новак
Нефть, РОССИЯ, КИТАЙ, Сила Сибири 2, Александр Новак, Энергетика
13:54 07.06.2024 (обновлено: 13:57 07.06.2024)
 
Новак расказал о нефтепроводе в Китай параллельно "Силе Сибири 2"

Новак: нефтепровод в Китай параллельно "Силе Сибири 2" на стадии формирования концепции

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Концепция нефтепровода, параллельного газопроводу "Силе Сибири 2", для экспорта нефти в Китай находится на стадии формирования концепции, его мощность может составить до 30 миллионов тонн в год, сообщил журналистам на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос об идее проекта строительства нефтепровода параллельно газопроводу "Сила Сибири 2", Новак сказал: "Такой перспективный проект, который может быть реализован. Сейчас на стадии формирования концепции".
Что касается параметров его мощности, то вице-премьер заметил: "Я думаю, до 30 миллионов тонн. Пока он в очень еще таком сыром виде. Сырьевая база - российские месторождения. Это вопрос трубопроводных поставок, диверсификации экспорта".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯКИТАЙСила Сибири 2Александр Новак
 
 
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