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В Кремле прокомментировали сообщения о новом федеральном округе
В Кремле прокомментировали сообщения о новом федеральном округе - 07.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали сообщения о новом федеральном округе
В администрации президента не ведется дискуссий о создании в России нового федерального округа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T12:12+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. В администрации президента не ведется дискуссий о создании в России нового федерального округа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, в администрации сейчас нет таких обсуждений. Много экспертных обсуждений, вы знаете, и многие политики это обсуждают, но еще раз повторяю, в предметном плане такого разговора не ведется", - отметил представитель КремляГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий накануне сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что в ближайшее время будет создан новый федеральный округ, куда войдут четыре новых региона и Крым.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024, Дмитрий Песков, КРЫМ, новые регионы РФ
В Кремле прокомментировали сообщения о новом федеральном округе
Песков: дискуссий о создании нового федерального округа в администрации президента нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. В администрации президента не ведется дискуссий о создании в России нового федерального округа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, в администрации сейчас нет таких обсуждений. Много экспертных обсуждений, вы знаете, и многие политики это обсуждают, но еще раз повторяю, в предметном плане такого разговора не ведется", - отметил представитель Кремля
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий накануне сообщил
в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что в ближайшее время будет создан новый федеральный округ, куда войдут четыре новых региона и Крым.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Песков: Москва пока не видит, с кем на Украине можно договариваться о мире