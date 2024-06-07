https://1prime.ru/20240607/okrug-848955460.html

В Кремле прокомментировали сообщения о новом федеральном округе

В Кремле прокомментировали сообщения о новом федеральном округе - 07.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали сообщения о новом федеральном округе

В администрации президента не ведется дискуссий о создании в России нового федерального округа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:12+0300

2024-06-07T12:12+0300

2024-06-07T12:28+0300

пмэф-2024

дмитрий песков

крым

новые регионы рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848598306_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_54e708d727f84d01e989861d12e6229e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. В администрации президента не ведется дискуссий о создании в России нового федерального округа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, в администрации сейчас нет таких обсуждений. Много экспертных обсуждений, вы знаете, и многие политики это обсуждают, но еще раз повторяю, в предметном плане такого разговора не ведется", - отметил представитель КремляГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий накануне сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что в ближайшее время будет создан новый федеральный округ, куда войдут четыре новых региона и Крым.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240606/mir-848935169.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пмэф-2024, дмитрий песков, крым, новые регионы рф