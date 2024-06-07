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"Военный психоз" ЕС приведет к отправке войск на Украину, заявил Орбан - 07.06.2024, ПРАЙМ
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"Военный психоз" ЕС приведет к отправке войск на Украину, заявил Орбан
"Военный психоз" ЕС приведет к отправке войск на Украину, заявил Орбан - 07.06.2024, ПРАЙМ
"Военный психоз" ЕС приведет к отправке войск на Украину, заявил Орбан
Если Запад говорит о возможности отправки войск на Украину, это уже является решенным вопросом, лишь слепой не видит, что "военный психоз" Евросоюза кончится... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:34+0300
2024-06-07T11:26+0300
спецоперация на украине
виктор орбан
венгрия
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БУДАПЕШТ, 7 июн - ПРАЙМ. Если Запад говорит о возможности отправки войск на Украину, это уже является решенным вопросом, лишь слепой не видит, что "военный психоз" Евросоюза кончится именно этим, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Ведущий программы радио Kossuth попросил Орбана дать комментарий по поводу участившихся заявлений западных политиков о возможности направить военные контингенты на Украину. "Это не угрозы, это уже факты... Когда вы (журналисты - ред.) сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос. Только слепой не видит, что в Европе царит такой военный психоз, логическим завершением которого станет отправка западных войск на территорию Украины", - отметил Орбан.По мнению Орбана, нынешние шаги Запада - это подготовка к непосредственному конфликту с РФ, но ее военный и сырьевой запас - крупнейший в мире.Как подчеркнул премьер, сейчас на Западе "делаются такие шаги, которые являются подготовкой к войне, к непосредственному военному конфликту". "Самая непосредственная подготовка. Но Россия - это не страна третьего мира, может, в гражданской сфере ее экономика отстает от США и Китая, да и то не везде, это, как минимум, рискованно. Но конкретно военная и военно-техническая область, источники сырья, необходимая для продолжения войны территория страны у нее крупнейшая в мире", - сказал Орбан.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Премьер Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.Позже издание Le Monde сообщало, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. При этом глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию, подчеркивал, что французские инструкторы уже находятся на Украине, на этот счет есть немало конкретных фактов.
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виктор орбан, венгрия
Спецоперация на Украине, Виктор Орбан, ВЕНГРИЯ
10:34 07.06.2024 (обновлено: 11:26 07.06.2024)
 
"Военный психоз" ЕС приведет к отправке войск на Украину, заявил Орбан

Орбан: лишь слепой не видит, что "военный психоз" ЕС приведет к отправке войск на Украину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БУДАПЕШТ, 7 июн - ПРАЙМ. Если Запад говорит о возможности отправки войск на Украину, это уже является решенным вопросом, лишь слепой не видит, что "военный психоз" Евросоюза кончится именно этим, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
Ведущий программы радио Kossuth попросил Орбана дать комментарий по поводу участившихся заявлений западных политиков о возможности направить военные контингенты на Украину.
"Это не угрозы, это уже факты... Когда вы (журналисты - ред.) сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже по сути решенный вопрос. Только слепой не видит, что в Европе царит такой военный психоз, логическим завершением которого станет отправка западных войск на территорию Украины", - отметил Орбан.
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Лавров заявил, что французские инструкторы уже на Украине
4 июня, 15:43
По мнению Орбана, нынешние шаги Запада - это подготовка к непосредственному конфликту с РФ, но ее военный и сырьевой запас - крупнейший в мире.
Как подчеркнул премьер, сейчас на Западе "делаются такие шаги, которые являются подготовкой к войне, к непосредственному военному конфликту". "Самая непосредственная подготовка. Но Россия - это не страна третьего мира, может, в гражданской сфере ее экономика отстает от США и Китая, да и то не везде, это, как минимум, рискованно. Но конкретно военная и военно-техническая область, источники сырья, необходимая для продолжения войны территория страны у нее крупнейшая в мире", - сказал Орбан.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Премьер Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
Позже издание Le Monde сообщало, что Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. При этом глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию, подчеркивал, что французские инструкторы уже находятся на Украине, на этот счет есть немало конкретных фактов.
 
Спецоперация на УкраинеВиктор ОрбанВЕНГРИЯ
 
 
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