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Путин раскрыл, на чем должны основываться переговоры с Украиной

Путин раскрыл, на чем должны основываться переговоры с Украиной - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл, на чем должны основываться переговоры с Украиной

Переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях, заявил президент Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T17:58+0300

2024-06-07T17:58+0300

2024-06-07T17:58+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир путин

переговоры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях, заявил президент Владимир Путин.Глава государства на пленарном заседании ПМЭФ отметил, что Москва готова к переговорам на условиях, которые ранее обсуждались в Минске и Стамбуле."Даже имея ввиду, взять за основу те договоренности в Стамбуле, все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", - сказал он.Путин добавил, что исполнительная власть Украины утратила легитимность, о чем говорит законодательство этой страны. Кроме того, отметил он, в Конституции Украины ничего нет о продлении полномочий президента страны в условиях военного положения, поэтому Владимир Зеленский узурпировал власть.Российский лидер неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

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россия, украина, владимир путин, переговоры