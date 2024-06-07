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Путин раскрыл, на чем должны основываться переговоры с Украиной - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Путин раскрыл, на чем должны основываться переговоры с Украиной
Путин раскрыл, на чем должны основываться переговоры с Украиной - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл, на чем должны основываться переговоры с Украиной
Переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях, заявил президент Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:58+0300
2024-06-07T17:58+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир путин
переговоры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях, заявил президент Владимир Путин.Глава государства на пленарном заседании ПМЭФ отметил, что Москва готова к переговорам на условиях, которые ранее обсуждались в Минске и Стамбуле."Даже имея ввиду, взять за основу те договоренности в Стамбуле, все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", - сказал он.Путин добавил, что исполнительная власть Украины утратила легитимность, о чем говорит законодательство этой страны. Кроме того, отметил он, в Конституции Украины ничего нет о продлении полномочий президента страны в условиях военного положения, поэтому Владимир Зеленский узурпировал власть.Российский лидер неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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россия, украина, владимир путин, переговоры
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, переговоры
17:58 07.06.2024
 
Путин раскрыл, на чем должны основываться переговоры с Украиной

Путин: переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства на пленарном заседании ПМЭФ отметил, что Москва готова к переговорам на условиях, которые ранее обсуждались в Минске и Стамбуле.
"Даже имея ввиду, взять за основу те договоренности в Стамбуле, все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", - сказал он.
Путин добавил, что исполнительная власть Украины утратила легитимность, о чем говорит законодательство этой страны. Кроме того, отметил он, в Конституции Украины ничего нет о продлении полномочий президента страны в условиях военного положения, поэтому Владимир Зеленский узурпировал власть.
Российский лидер неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир Путинпереговоры
 
 
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