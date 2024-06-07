https://1prime.ru/20240607/peregovory-848982718.html
Путин раскрыл, на чем должны основываться переговоры с Украиной
Путин раскрыл, на чем должны основываться переговоры с Украиной - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл, на чем должны основываться переговоры с Украиной
Переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях, заявил президент Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:58+0300
2024-06-07T17:58+0300
2024-06-07T17:58+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир путин
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675973_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_17efa8d788b54a0f115002a318f6c463.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях, заявил президент Владимир Путин.Глава государства на пленарном заседании ПМЭФ отметил, что Москва готова к переговорам на условиях, которые ранее обсуждались в Минске и Стамбуле."Даже имея ввиду, взять за основу те договоренности в Стамбуле, все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", - сказал он.Путин добавил, что исполнительная власть Украины утратила легитимность, о чем говорит законодательство этой страны. Кроме того, отметил он, в Конституции Украины ничего нет о продлении полномочий президента страны в условиях военного положения, поэтому Владимир Зеленский узурпировал власть.Российский лидер неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675973_438:0:3066:1971_1920x0_80_0_0_d32f879a9760b400d813faec082e22c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, переговоры
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, переговоры
Путин раскрыл, на чем должны основываться переговоры с Украиной
Путин: переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства на пленарном заседании ПМЭФ отметил, что Москва готова к переговорам на условиях, которые ранее обсуждались в Минске и Стамбуле.
"Даже имея ввиду, взять за основу те договоренности в Стамбуле, все равно мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", - сказал он.
Путин добавил, что исполнительная власть Украины утратила легитимность, о чем говорит законодательство этой страны. Кроме того, отметил он, в Конституции Украины ничего нет о продлении полномочий президента страны в условиях военного положения, поэтому Владимир Зеленский узурпировал власть.
Российский лидер неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.