https://1prime.ru/20240607/putin-848981926.html

"Мы не можем паразитировать": Путин о военных расходах России

"Мы не можем паразитировать": Путин о военных расходах России - 07.06.2024, ПРАЙМ

"Мы не можем паразитировать": Путин о военных расходах России

Военные расходы России должны соответствовать уровню экономики и текущим потребностям, заявил президент Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T17:44+0300

2024-06-07T17:44+0300

2024-06-07T17:44+0300

экономика

владимир путин

военные расходы

россия

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848981502_0:0:3209:1805_1920x0_80_0_0_5d3b025f11841a3ec97431a3af929137.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Военные расходы России должны соответствовать уровню экономики и текущим потребностям, заявил президент Владимир Путин.Глава государства выступил на пленарной сессии ПМЭФ."Мы, конечно, обязательно должны думать о том, чтобы наши военные расходы соответствовали потребностям сегодняшнего дня, уровню развития нашей экономики, потому что мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединенных Штатах", - сказал он.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, военные расходы, россия, пмэф-2024