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"Мы не можем паразитировать": Путин о военных расходах России
"Мы не можем паразитировать": Путин о военных расходах России - 07.06.2024, ПРАЙМ
"Мы не можем паразитировать": Путин о военных расходах России
Военные расходы России должны соответствовать уровню экономики и текущим потребностям, заявил президент Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:44+0300
2024-06-07T17:44+0300
2024-06-07T17:44+0300
экономика
владимир путин
военные расходы
россия
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Военные расходы России должны соответствовать уровню экономики и текущим потребностям, заявил президент Владимир Путин.Глава государства выступил на пленарной сессии ПМЭФ."Мы, конечно, обязательно должны думать о том, чтобы наши военные расходы соответствовали потребностям сегодняшнего дня, уровню развития нашей экономики, потому что мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединенных Штатах", - сказал он.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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владимир путин, военные расходы, россия, пмэф-2024
Экономика, Владимир Путин, военные расходы, РОССИЯ, ПМЭФ-2024
"Мы не можем паразитировать": Путин о военных расходах России
Путин: военные расходы России должны соответствовать потребностям дня и уровню экономики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Военные расходы России должны соответствовать уровню экономики и текущим потребностям, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства выступил на пленарной сессии ПМЭФ.
"Мы, конечно, обязательно должны думать о том, чтобы наши военные расходы соответствовали потребностям сегодняшнего дня, уровню развития нашей экономики, потому что мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединенных Штатах", - сказал он.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.