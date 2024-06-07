https://1prime.ru/20240607/putin-848984718.html

Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине условием США

Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине условием США - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине условием США

Мобилизационный возраст на Украине продолжит снижаться, это ключевое условие Вашингтона, заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T18:29+0300

2024-06-07T18:29+0300

2024-06-07T18:29+0300

спецоперация на украине

владимир путин

мобилизация на украине

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Мобилизационный возраст на Украине продолжит снижаться, это ключевое условие Вашингтона, заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин."Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине… Безусловно, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условия продолжения поддержки снижением этого уровня мобилизации", - сказал глава государства.По его словам, такое решение только приведет к увеличению потерь бойцов ВСУ. Ранее российский лидер беседовал с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Он отмечал, что США заставят Киев понизить мобилизационный возраст до 18 лет.

https://1prime.ru/20240607/ukraina-848979276.html

сша

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владимир путин, мобилизация на украине, сша