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Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине условием США - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине условием США
Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине условием США - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине условием США
Мобилизационный возраст на Украине продолжит снижаться, это ключевое условие Вашингтона, заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:29+0300
2024-06-07T18:29+0300
спецоперация на украине
владимир путин
мобилизация на украине
сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Мобилизационный возраст на Украине продолжит снижаться, это ключевое условие Вашингтона, заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин."Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине… Безусловно, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условия продолжения поддержки снижением этого уровня мобилизации", - сказал глава государства.По его словам, такое решение только приведет к увеличению потерь бойцов ВСУ. Ранее российский лидер беседовал с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Он отмечал, что США заставят Киев понизить мобилизационный возраст до 18 лет.
https://1prime.ru/20240607/ukraina-848979276.html
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владимир путин, мобилизация на украине, сша
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, мобилизация на Украине, США
18:29 07.06.2024
 
Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине условием США

Путин заявил, что Киев будет снижать мобилизационный возраст, это условие США

© РИА Новости . Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Иван Секретарев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Мобилизационный возраст на Украине продолжит снижаться, это ключевое условие Вашингтона, заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин.
"Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине… Безусловно, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условия продолжения поддержки снижением этого уровня мобилизации", - сказал глава государства.
По его словам, такое решение только приведет к увеличению потерь бойцов ВСУ.
Ранее российский лидер беседовал с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Он отмечал, что США заставят Киев понизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
"Лягушка пыжится". Макрон передаст ВСУ новые истребители, французы в ярости
17:05
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Путинмобилизация на УкраинеСША
 
 
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