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Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине условием США
Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине условием США - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине условием США
Мобилизационный возраст на Украине продолжит снижаться, это ключевое условие Вашингтона, заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:29+0300
2024-06-07T18:29+0300
2024-06-07T18:29+0300
спецоперация на украине
владимир путин
мобилизация на украине
сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Мобилизационный возраст на Украине продолжит снижаться, это ключевое условие Вашингтона, заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин."Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине… Безусловно, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условия продолжения поддержки снижением этого уровня мобилизации", - сказал глава государства.По его словам, такое решение только приведет к увеличению потерь бойцов ВСУ. Ранее российский лидер беседовал с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Он отмечал, что США заставят Киев понизить мобилизационный возраст до 18 лет.
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владимир путин, мобилизация на украине, сша
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, мобилизация на Украине, США
Путин назвал снижение мобилизационного возраста на Украине условием США
Путин заявил, что Киев будет снижать мобилизационный возраст, это условие США
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Мобилизационный возраст на Украине продолжит снижаться, это ключевое условие Вашингтона, заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин.
"Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине… Безусловно, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условия продолжения поддержки снижением этого уровня мобилизации", - сказал глава государства.
По его словам, такое решение только приведет к увеличению потерь бойцов ВСУ.
Ранее российский лидер беседовал с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Он отмечал, что США заставят Киев понизить мобилизационный возраст до 18 лет.
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